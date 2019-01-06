properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января 2019, 06:05

Published 6 января 2019, 06:05

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Сегодня «ПАРМА» проведет домашний матч против «Зенита»

6 января 2019, 06:05
Сюжет
Парма
Фаворитом встречи считаются гости, однако в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга крайне неуверенно выступает в гостях.

Сегодня, 6 января, баскетбольный клуб «ПАРМА» встретится с питерским «Зенитом», за который сейчас выступает самый результативный игрок «ПАРМЫ» прошлого сезона Коди Миллер-Макинтайр. Матч пройдет в УДС «Молот». Начало в 17:00 часов.

Фаворитом встречи считается «Зенит», однако в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга крайне неуверенно выступает в гостях — одна победа из пяти выездов. Кроме этого, в последних играх «ПАРМА» показала, что не боится играть с сильным соперником и может дать отпор. 16 декабря пермяки одержали победу над казанским УНИКСом — 66:64, а 23 декабря провели сложнейший матч против «Нижнего Новогорода», уступив два очка — 100:98.

#Спорт#Парма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика