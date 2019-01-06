Сегодня «ПАРМА» проведет домашний матч против «Зенита»

Фаворитом встречи считается «Зенит», однако в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга крайне неуверенно выступает в гостях — одна победа из пяти выездов. Кроме этого, в последних играх «ПАРМА» показала, что не боится играть с сильным соперником и может дать отпор. 16 декабря пермяки одержали победу над казанским УНИКСом — 66:64, а 23 декабря провели сложнейший матч против «Нижнего Новогорода», уступив два очка — 100:98.