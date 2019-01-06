В России появится новая система контроля качества бензина

Posted 6 января 2019, 07:53
Published 6 января 2019, 07:53
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
В России может появиться новая система контроля качества топлива. Она будет следить за качеством продукта на всем его пути — от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Российской газете».
Пилотный проект будут реализовывать в первой половине 2019 года на территории Северо-Западного федерального округа. По словам министра, новая система необходима, чтобы бороться с контрафактным топливом на российских АЗС. Отслеживать будут количество топлива и его качественные характеристики. Если с завода ушло 100 тонн топлива, то по бензобакам не может быть разлито 120 тонн.