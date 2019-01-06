В России появится новая система контроля качества бензина

Пилотный проект будут реализовывать в первой половине 2019 года на территории Северо-Западного федерального округа. По словам министра, новая система необходима, чтобы бороться с контрафактным топливом на российских АЗС. Отслеживать будут количество топлива и его качественные характеристики. Если с завода ушло 100 тонн топлива, то по бензобакам не может быть разлито 120 тонн.