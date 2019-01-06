properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января 2019, 07:53

Published 6 января 2019, 07:53

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

В России появится новая система контроля качества бензина

6 января 2019, 07:53
Сюжет
Бензин
Федеральные власти разработали новую стратегию для борьбы с контрфактным топливом на российских АЗС.

В России может появиться новая система контроля качества топлива. Она будет следить за качеством продукта на всем его пути — от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Российской газете».

Пилотный проект будут реализовывать в первой половине 2019 года на территории Северо-Западного федерального округа. По словам министра, новая система необходима, чтобы бороться с контрафактным топливом на российских АЗС. Отслеживать будут количество топлива и его качественные характеристики. Если с завода ушло 100 тонн топлива, то по бензобакам не может быть разлито 120 тонн.

#Авто#Бензин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика