Япония ввела для туристов налог на выезд из страны

Posted 7 января 2019, 06:02
Published 7 января 2019, 06:02
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Япония ввела новый налог для туристов — налог на выезд, размер которого составит 1 тыс. иен (около $9). Налоговый сбор будет включен в стоимость обратного билета на самолет или судно. Об этом сообщает ТАСС.
Новый налог не будут платить дети до двух лет, транзитные пассажиры, покидающие Японию в течение суток, те, кто попал под депортацию, или оказался в стране из-за чрезвычайных обстоятельств.
Власти Японии планируют потратить поступающие от нового налога средства на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году. По предварительным расчетам, новый сбор будет приносить Японии порядка 50 млрд иен (около $460 млн) ежегодно.
В 2017 году Японию посетило рекордное число иностранных туристов — почти 28,8 млн человек. К 2020 году японские власти планируют увеличить турпоток до 40 млн человек в год.