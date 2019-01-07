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Posted 7 января 2019, 06:02

Published 7 января 2019, 06:02

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Япония ввела для туристов налог на выезд из страны

7 января 2019, 06:02
Он будет включен в стоимость обратного билета на самолет или судно уже с 7 января.

Япония ввела новый налог для туристов — налог на выезд, размер которого составит 1 тыс. иен (около $9). Налоговый сбор будет включен в стоимость обратного билета на самолет или судно. Об этом сообщает ТАСС.

Новый налог не будут платить дети до двух лет, транзитные пассажиры, покидающие Японию в течение суток, те, кто попал под депортацию, или оказался в стране из-за чрезвычайных обстоятельств.

Власти Японии планируют потратить поступающие от нового налога средства на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году. По предварительным расчетам, новый сбор будет приносить Японии порядка 50 млрд иен (около $460 млн) ежегодно.

В 2017 году Японию посетило рекордное число иностранных туристов — почти 28,8 млн человек. К 2020 году японские власти планируют увеличить турпоток до 40 млн человек в год.

#Общество
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