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Posted 8 января 2019, 11:42

Published 8 января 2019, 11:42

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Пермский Promobot представлен на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе

8 января 2019, 11:42
Сегодня в Лас-Вегасе стартовало крупнейшее мероприятие в сфере технологического творчества и инноваций, международная выставка потребительской электроники. На ней представлен пермский Promobot.

CES — четырехдневная выставка, которая в 2019 году пройдет с 8 января по пятницу, 11 января. Выставка проходит с 1967 года и организована Ассоциацией потребительских технологий (CTA), торговой организацией, представляющей более 2000 потребительских компаний США.

В 2019 году подтвержденные официально пресс-конференции включают Hisense, Hyundai, Intel, LG, Panasonic, Qualcomm, Samsung, Sony, TCL и Toyota.

Основатель, председатель совета директоров компании «Promobot» Алексей Южаков сообщил об участии пермского Promobota в выставке, а накануне, 7 января, Алексей Южаков рассказал о проекте в эфире радиостанции «Голос Америки».

В 2018 году пермская компания Promobot заключила контракт на поставку 2,8 тыс. роботов на 56,7 млн долларов (более 3,6 млрд рублей) с Intellitronix. Также американская компания заплатит 600 тыс. долларов (более 38,4 млн рублей) за право быть эксклюзивным дистрибутором роботов. В 2018 году Promobot поставит в США только 75 роботов. В будущем поставки должны нарастать. К 2020 году компания должна выйти на поставку 100 роботов в месяц.

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#Бизнес#Технологии
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