Пермский Promobot представлен на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе

В 2018 году пермская компания Promobot заключила контракт на поставку 2,8 тыс. роботов на 56,7 млн долларов (более 3,6 млрд рублей) с Intellitronix. Также американская компания заплатит 600 тыс. долларов (более 38,4 млн рублей) за право быть эксклюзивным дистрибутором роботов. В 2018 году Promobot поставит в США только 75 роботов. В будущем поставки должны нарастать. К 2020 году компания должна выйти на поставку 100 роботов в месяц.