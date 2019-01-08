Погода в Перми на первые рабочие дни 2019 года: снежно и ветрено

8 января 2019 года будет снежным, к вечеру снегопад усилится. В первый рабочий день нового года осадков будет меньше, средняя температура воздуха днем -13 градусов, ночью местами опустится до -17 градусов. Всю первую рабочую неделю 2019 года будет постепенно теплеть, к воскресенью синоптики обещают потепление на три-четыре градуса, местами температура воздуха не опустится ниже -7 градусов. На неделе снегопадов будет меньше, но к выходным они вновь усилятся. Ветер всю неделю ожидается сильный, с порывами до 12–14 метров в секунду.