Пропавший кинолог женской колонии найден с травмами спины и головы

Молодой житель Березников, сотрудник федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН), работающий кинологом в женской колонии, нашелся. Об этом в социальной сети ВКонтакте сообщила его мама. Также она сообщила, что он травмирован. «Благодарю всех, кто помогал с поиском сына. Он был травмирован (спина и голова), сейчас забрали его домой. Всем спасибо», — написала она.