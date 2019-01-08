Пропавший кинолог женской колонии найден с травмами спины и головы

Posted 8 января 2019, 11:04
Published 8 января 2019, 11:04
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Молодой житель Березников, сотрудник федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН), работающий кинологом в женской колонии, нашелся. Об этом в социальной сети ВКонтакте сообщила его мама. Также она сообщила, что он травмирован. «Благодарю всех, кто помогал с поиском сына. Он был травмирован (спина и голова), сейчас забрали его домой. Всем спасибо», — написала она.
Он пропал 3 января: ушел на встречу с друзьями, перестал выходить на связь, не вернулся. В последний раз его видели вечером 3 января в районе березниковского Главпочтамта. В поисках молодого человека полицейским помогали его родные и близкие, друзья, волонтеры (поисковые отряды).