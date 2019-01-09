Чиновники опять планируют повысить стоимость платной парковки в Перми

Posted 9 января 2019, 07:25
Published 9 января 2019, 07:25
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис сообщил о возможных повышениях цен на парковку. Об этом он рассказал в интервью «Вusiness class».
Изменение стоимости коснется дефицитных участков Перми, таких как: ул. Советской между ул. Газеты Звезда и Комсомольским проспектом, на улице Луначарского вблизи краевой клинической больницы и в квартале между улицами Попова и Куйбышева. Планируется, что менее загруженные парковки в цене не изменятся.
«Мы будем выявлять участки, где чаще всего нет свободных мест на парковке, выделять их в качестве отдельных зон и точечно изменять стоимость», — заявляет Максим Кис.
С 1 июня в Перми уже повышалась стоимость оплаты до 20 рублей. 1 октября произошло расширение «Зоны П». Власти Перми объяснили это необходимостью «уменьшения дефицита парковочных мест». В 2016–2018 годы в бюджет города было перечислено 85 млн рублей доходов от парковок. Еще около 150 млн рублей пермяки должны выплатить в качестве штрафов.