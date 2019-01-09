Чиновники опять планируют повысить стоимость платной парковки в Перми

Изменение стоимости коснется дефицитных участков Перми, таких как: ул. Советской между ул. Газеты Звезда и Комсомольским проспектом, на улице Луначарского вблизи краевой клинической больницы и в квартале между улицами Попова и Куйбышева. Планируется, что менее загруженные парковки в цене не изменятся.