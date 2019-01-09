На проект продления Крисанова до шоссе Космонавтов выделили 180 млн рублей. Четыре возможных варианта

Posted 9 января 2019, 08:57
Published 9 января 2019, 08:57
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Администрация Перми ищет подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Максимальная стоимость работ оценивается в 184 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию подрядчику необходимо проработать четыре варианта проектных предложений:
При подготовке варинатов исполнитель обязан создать перспективный вид объекта (3D-визуализация). Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены 7 февраля 2019 года. Предоставление заказчику полного комплекта проектной и рабочей документации с учётом положительных заключений государственной экспертизы должно пройти не позднее 19 октября 2020 года.
Власти Перми вновь заговорили о продлении улицы Крисанова до шоссе Космонавтов в сентябре этого года. В докладе министра транспорта Николая Уханова даже обозначен срок ввода объекта — 2023 год. Как пояснили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, продление предусмотрено генпланом города.
Продление улицы Крисанова рассматривалось в контексте строительства третьего моста через Каму. Считается, что выход улицы Крисанова позволит разгрузить улицу Плеханова и ЦКР, а также связать центр с Индустриальным районом.