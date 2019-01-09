На проект продления Крисанова до шоссе Космонавтов выделили 180 млн рублей. Четыре возможных варианта

При подготовке варинатов исполнитель обязан создать перспективный вид объекта (3D-визуализация). Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены 7 февраля 2019 года. Предоставление заказчику полного комплекта проектной и рабочей документации с учётом положительных заключений государственной экспертизы должно пройти не позднее 19 октября 2020 года.