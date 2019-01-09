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Posted 9 января 2019, 08:57

Published 9 января 2019, 08:57

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

На проект продления Крисанова до шоссе Космонавтов выделили 180 млн рублей. Четыре возможных варианта

9 января 2019, 08:57
Сюжет
Пермские дороги
Подрядчик должен передать на согласование властям предварительные проекты не позднее 23 марта 2019 года.

Администрация Перми ищет подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Максимальная стоимость работ оценивается в 184 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию подрядчику необходимо проработать четыре варианта проектных предложений:

  • одноуровневая развязка на шоссе Космонавтов с размещением трамвайных путей по проектируемой ул. Крисанова с примыканием к трамвайным путям по ул. Пушкина (в том числе демонтаж существующих трамвайных путей по ул. Крылова);
  • двухуровневая развязка на шоссе Космонавтов с размещением трамвайных путей по проектируемой ул. Крисанова с примыканием к трамвайным путям по ул. Пушкина (в том числе демонтаж существующих трамвайных путей по ул. Крылова);
  • одноуровневая развязка на шоссе Космонавтов с существующими трамвайными путями по ул. Крылова с учетом их приведения в нормативное состояние;
  • двухуровневая развязка на шоссе Космонавтов с существующими трамвайными путями по ул. Крылова с учетом их приведения в нормативное состояние;

При подготовке варинатов исполнитель обязан создать перспективный вид объекта (3D-визуализация). Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены 7 февраля 2019 года. Предоставление заказчику полного комплекта проектной и рабочей документации с учётом положительных заключений государственной экспертизы должно пройти не позднее 19 октября 2020 года.

Власти Перми вновь заговорили о продлении улицы Крисанова до шоссе Космонавтов в сентябре этого года. В докладе министра транспорта Николая Уханова даже обозначен срок ввода объекта — 2023 год. Как пояснили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, продление предусмотрено генпланом города.

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Продление улицы Крисанова рассматривалось в контексте строительства третьего моста через Каму. Считается, что выход улицы Крисанова позволит разгрузить улицу Плеханова и ЦКР, а также связать центр с Индустриальным районом.

#Авто#Пермские дороги
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