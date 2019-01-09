Сирота из Оханска подал в суд на местную администрацию и Минсоцразвития Пермского края

Posted 9 января 2019, 06:43
Published 9 января 2019, 06:43
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Бывший воспитанник Дубровского психоневрологического интерната (учредитель Министерство социального развития Пермского края) обратился в суд с иском к администрации Оханского района и МТУ №1 Минсоцразвития Прикамья. Об этом сообщает объединенная пресс-служба при Совете судей Пермского края.
Молодой человек требует включить его в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилья по социальной программе. Обязанность по включению в указанный список просит возложить на администрацию Оханского муниципального района. Рассмотрение дела состоится 10 января.