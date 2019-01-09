Вы можете отсудить деньги, если в вагоне поезда не работает туалет. Реальный кейс из Прикамья

Posted 9 января 2019, 05:59
Published 9 января 2019, 05:59
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Житель Кунгурского района смог отсудить у железнодорожного перевозчика деньги за ненадлежащее оказание услуг, а также компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба суда.
В августе и сентябре 2018 года мужчина купил билеты в плацкартный вагон по маршруту Киров-Кунгур. При посадке он обнаружил, что оба туалета в вагоне не работают, поэтому решил обратиться в суд.
Представитель ответчика АО «Федеральная пассажирская компания» с требованиями не согласился пояснив, что истец был доставлен в пункт назначения своевременно, без задержки. По мнению ответчика, неработающий в вагоне туалет не свидетельствует о некачественно оказанной услуге.
Но при рассмотрении дела суд все же встал на сторону истца и частично удовлетворил его требования, взыскав компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей и штраф в размере 2,5 тыс. рублей.