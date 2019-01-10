После жалоб пермяков на многочасовые пробки Чусовской мост отремонтировали повторно

Работы по устройству переходных участков сопряжения велись по ночам с 5 по 9 января. Теперь краевой минтранс сообщает о том, что причина пробок на мосту устранена. Ремонтные работы планируется провести до конца мая 2019 года, так как в зимний период устроить асфальт по традиционной технологии невозможно. До этого времени будет вестись мониторинг перекрывающего листа, переходных участков. В случае обнаружения дефектов — они будут оперативно устраняться.