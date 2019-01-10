После жалоб пермяков на многочасовые пробки Чусовской мост отремонтировали повторно

Posted 10 января 2019, 03:33
Published 10 января 2019, 03:33
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Рабочие вынуждены были снова выйти на Чусовской мост и провести ремонтные работы, чтобы сделать плавным переезд над деформационным швом. Об этом сообщает краевое правительство.
Жалобы пермяков на многочасовое стояние в пробках на Чусовском мосту появились еще в конце декабря. С 21 декабря на Чусовском мосту было введено ограничение движения в связи с проведением ремонтных работ на опоре №14. Над швом был оперативно изготовлен и смонтирован перекрывающий металлический лист толщиной 50 мм.
В связи с чем движение автотранспорта по левой стороне моста было закрыто. 28 декабря минтранс отчитался о том, что движение по левой стороне моста открылось. Все работы были завершены 29 декабря.
Однако после завершения работ пробки на мосту не исчезли — машины вынуждены были притормаживать на въезде в Пермь и объезжать сложный участок с перекрытием. В связи с чем было принято решение — обустроить плавный проезд через перекрывающие металлические листы над деформационным швом.
Работы по устройству переходных участков сопряжения велись по ночам с 5 по 9 января. Теперь краевой минтранс сообщает о том, что причина пробок на мосту устранена. Ремонтные работы планируется провести до конца мая 2019 года, так как в зимний период устроить асфальт по традиционной технологии невозможно. До этого времени будет вестись мониторинг перекрывающего листа, переходных участков. В случае обнаружения дефектов — они будут оперативно устраняться.