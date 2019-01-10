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Posted 10 января 2019, 04:50

Published 10 января 2019, 04:50

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Собственники пермской многоэтажки переплатили ПСК за горячую воду и отопление 182 тысячи рублей

Собственники пермской многоэтажки переплатили ПСК за горячую воду и отопление 182 тысячи рублей

10 января 2019, 04:50
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Нарушение было выявлено во время внеплановой проверки ИГЖН Пермского края.

Жители дома №76 по улице Генерала Черняховского получили перерасчет платы за отопление и горячую воду на 182,6 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба ИГЖН Пермского края, с апреля 2017 по июль 2018 года ООО «Пермская сетевая компания» выставляла пермякам некорректные счета.

Нарушение было выявлено во время внеплановой проверки предприятия на соблюдение обязательных требований к определению размера платы за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению. В пресс-службе Пермской сетевой компании подтвердили информацию о том, что собственникам дома улица Черняховского, 76 действительно был сделан перерасчет.

UPD:

«Данные, необходимые для выставления квитанций, передает в ресурсоснабжающую организацию УК или ТСЖ, обслуживающая дом. Например, это касается актуальных сведений о площади жилых и нежилых помещений в здании. Зачастую эти цифры не предоставляются вообще или сообщаются некорректно, что влияет на начисление платежей», — пояснили в Пермской сетевой компании.

При возникновении вопросов, связанных с начислением за коммунальные услуги, энергетики просят пермяков обращаться в Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» (осуществляет сбыт услуг теплоснабжения Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания») по телефону 8 (342) 243–67–20.

#Общество#Коммунальный рай
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