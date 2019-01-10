Собственники пермской многоэтажки переплатили ПСК за горячую воду и отопление 182 тысячи рублей

Нарушение было выявлено во время внеплановой проверки предприятия на соблюдение обязательных требований к определению размера платы за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению. В пресс-службе Пермской сетевой компании подтвердили информацию о том, что собственникам дома улица Черняховского, 76 действительно был сделан перерасчет.