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Posted 11 января 2019, 04:50

Published 11 января 2019, 04:50

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Житель Прикамье требует 5 миллионов рублей за плохие условия содержания в СИЗО

11 января 2019, 04:50
Истец отбывал наказание в учреждении с мая 2017 по февраль 2018 года.

Житель Прикамья требует от ФКУ СИЗО №3 ГУФСИН России по Пермскому краю 5 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба при Совете судей Пермского края.

Эти деньги истец хочется получить в качестве компенсации за «нравственные и физические страдания», которые он испытал, пока находился в исправительном учреждении. С мая 2017 по ферваль 2018 года мужчина отбывал в СИЗО №3 наказание. По его мнению содержания заключенных в исправительном учреждение не соответствуют нормам.

#Происшествия
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