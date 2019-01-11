Житель Прикамье требует 5 миллионов рублей за плохие условия содержания в СИЗО

Эти деньги истец хочется получить в качестве компенсации за «нравственные и физические страдания», которые он испытал, пока находился в исправительном учреждении. С мая 2017 по ферваль 2018 года мужчина отбывал в СИЗО №3 наказание. По его мнению содержания заключенных в исправительном учреждение не соответствуют нормам.