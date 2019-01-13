Известная российская актриса Светлана Ходченкова выложила в сеть полуобнаженную фотографию

Новая фотография вызвала бурное обсуждение фанатов. Некоторые напрямую спросили ее, увиличила ли она грудь. В сети заходили сплетни о том, что актриса решилась на пластическую операцию. Другие, напротив, спорили, что грудь актрисы всегда была такой. Сама Ходченкова на вопросы поклонников об увеличении груди отвечать не стала.