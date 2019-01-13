properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января 2019, 10:53

Published 13 января 2019, 10:53

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Известная российская актриса Светлана Ходченкова выложила в сеть полуобнаженную фотографию

13 января 2019, 10:53
Фотография просто взорвала интернет и вызвала массу вопросов у фанатов.

В Instagram фанаты известной российской актрисы Светланы Ходченковой обсуждают ее новую фотографию, которая собрала почти 48 тыс. лайков. На фото актриса предстала в неожиданном образе — в синем бикини. Актриса сейчас отдыхает на Бали.

Новая фотография вызвала бурное обсуждение фанатов. Некоторые напрямую спросили ее, увиличила ли она грудь. В сети заходили сплетни о том, что актриса решилась на пластическую операцию. Другие, напротив, спорили, что грудь актрисы всегда была такой. Сама Ходченкова на вопросы поклонников об увеличении груди отвечать не стала.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика