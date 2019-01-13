Известная российская актриса Светлана Ходченкова выложила в сеть полуобнаженную фотографию

Posted 13 января 2019, 10:53
Published 13 января 2019, 10:53
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
В Instagram фанаты известной российской актрисы Светланы Ходченковой обсуждают ее новую фотографию, которая собрала почти 48 тыс. лайков. На фото актриса предстала в неожиданном образе — в синем бикини. Актриса сейчас отдыхает на Бали.
Новая фотография вызвала бурное обсуждение фанатов. Некоторые напрямую спросили ее, увиличила ли она грудь. В сети заходили сплетни о том, что актриса решилась на пластическую операцию. Другие, напротив, спорили, что грудь актрисы всегда была такой. Сама Ходченкова на вопросы поклонников об увеличении груди отвечать не стала.