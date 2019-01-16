«Отложите прогулки и поездки». В Пермском крае ожидается метель

«Берегите тепло в ваших домах, заклейте щели в окнах, закройте вытяжные отверстия. Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование», — отмечает в ведомстве. Также сотрудники МЧС предупреждают водителей о возможной опасности на дорогах и советуют отказаться от прогулок и поездок.