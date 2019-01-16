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Posted 16 января 2019, 08:40

Published 16 января 2019, 08:40

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

«Отложите прогулки и поездки». В Пермском крае ожидается метель

16 января 2019, 08:40
В отдельных районах порывы будут достигать 15-20 м/с.

16–17 января на территории Пермского края ожидается сильный снег и метель. Ветер юго-западный 8–13 м/с, в отдельных районах порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2,-7°. Такие данные приводит Пермский гидрометцентр.

МЧС рекомендует жителям региона закрывать окна и двери, уходя из дома. На улице спасатели советуют избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

«Берегите тепло в ваших домах, заклейте щели в окнах, закройте вытяжные отверстия. Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование», — отмечает в ведомстве. Также сотрудники МЧС предупреждают водителей о возможной опасности на дорогах и советуют отказаться от прогулок и поездок.

#Регион#Погода
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