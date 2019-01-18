Спасатели рассказали о пожаре в бизнес-центре на Монастырской. Главное

Posted 18 января 2019, 09:07
Published 18 января 2019, 09:07
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Сегодня, 18 января, в ГУ МЧС по Пермскому краю прошел брифинг, на котором сотрудники ведомства должны были рассказать о пожаре, случившемся вчера в бизнес-центре на Монастырской. Отвечая на вопросы журналистов о причинах пожара, начальник управления Андрей Бабинцев неоднократно сослася на тот факт, что сегодня было возбуждено уголовное дело, поэтому многие факты сотрудники МЧС не могут разглашать или комментировать.
Всю пресс-конференцию вы можете посмотреть ниже.
Известно, что состояние одной девушки очень тяжелое: у нее травма позвоночника, черепа и сломаны ребра. «Она прыгнула первая, у нее была паника», — рассказывают очевидцы. Всего пермяки через окно помогли выбраться четверым людям.
Один из участников спасательной операции — Олег Изгагин. Он сотрудник отдела специального назначения «Медведь» ГУФСИН России по Пермскому краю, ранее работал в МЧС, и был одним из тех, кто помогал спасти людей из огня, в том числе беременную женщину Екатерину.
«Только внизу я увидел, что она в положении. Я понимаю, что она на большом сроке беременности — хорошо что не сказал прыгать. И тут подошли друзья, знакомые подхватили ее, я дал ей курту и ее увели в помещение, где были другие. Девушка в панике начала говорить, что в помещении еще Сергей. Я так понял, что это ее близкий человек, потому что она рвалась туда. Я успокаивал ее, говорил думать о будущем, о ребенке. В итоге друзья забегают, говорят, что Сергей здесь, все в порядке. Пришли врачи, мы уложили ее на носилки. Самое главное, чтобы девушка и малыш были здоровыми», — рассказал Олег Изгагин.
Пожар в офисном здании произошел вчера, 17 января. В результате происшествия по данным Минздрава пострадали, пострадали 14 человек, шестеро госпитализированы. По информации пресс-службы УМВД по Пермскому краю, пострадали 10 человек, шесть из которых были госпитализированы в больницу.