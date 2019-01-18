Спасатели рассказали о пожаре в бизнес-центре на Монастырской. Главное

«Только внизу я увидел, что она в положении. Я понимаю, что она на большом сроке беременности — хорошо что не сказал прыгать. И тут подошли друзья, знакомые подхватили ее, я дал ей курту и ее увели в помещение, где были другие. Девушка в панике начала говорить, что в помещении еще Сергей. Я так понял, что это ее близкий человек, потому что она рвалась туда. Я успокаивал ее, говорил думать о будущем, о ребенке. В итоге друзья забегают, говорят, что Сергей здесь, все в порядке. Пришли врачи, мы уложили ее на носилки. Самое главное, чтобы девушка и малыш были здоровыми», — рассказал Олег Изгагин.