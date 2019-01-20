Чиновник из Пермского края убил спящего в берлоге медведя. Следователи начали проверку

Posted 20 января 2019, 03:28
Published 20 января 2019, 03:28
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Следственные органы в Пермском крае начали доследственную проверку по факту незаконной зимней охоты чиновника из Кочевского района на спящего бурого медведя, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР РФ по Пермскому краю. Ранее СМИ сообщили, что глава Юксеевского сельского поселения Пермского края Василий Утробин с топ-менеджером крупной энергетической компании Николаем Илюшиным убили спящего в берлоге медведя и четырех рысей на охоте в Кочевском районе Коми-Пермяцкого округа.
С заявлением в следственные органы обратился пермский зоозащитник Георгий Ситников. Он потребовал проверить законность обращения с оружием указанных лиц, а также работу охотинспекции. Ситников оценил произошедшее как преступление, предусмотренное ст. 258 УК РФ («Незаконная охота») с отягчающими обстоятельствами. «Мы направили свое заявление в ГСУ Следственного комитета России по Пермскому краю, чтобы иметь возможность в случае отказа обжаловать результаты проверки», — отметил Ситников. «По факту незаконной охоты в Кочевском районе проводится доследственная проверка», — прокомментировали следственном комитете.
Охота на медведя запрещена в зимнее время (согласно Правилам охоты, утверждённым Приказом Минприроды России от 16.11.2010 N 512). Охота на рысь разрешена, но для этого охотник должен иметь разрешение и оплатить специальный сбор, установленный налоговым кодексом.