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Posted 20 января 2019, 03:28

Published 20 января 2019, 03:28

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Чиновник из Пермского края убил спящего в берлоге медведя. Следователи начали проверку

20 января 2019, 03:28
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на следственный комитет РФ, по факту незаконной охоты в Кочевском районе Коми-Пермяцкого округа проводится доследственная проверка.

Следственные органы в Пермском крае начали доследственную проверку по факту незаконной зимней охоты чиновника из Кочевского района на спящего бурого медведя, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР РФ по Пермскому краю. Ранее СМИ сообщили, что глава Юксеевского сельского поселения Пермского края Василий Утробин с топ-менеджером крупной энергетической компании Николаем Илюшиным убили спящего в берлоге медведя и четырех рысей на охоте в Кочевском районе Коми-Пермяцкого округа.

С заявлением в следственные органы обратился пермский зоозащитник Георгий Ситников. Он потребовал проверить законность обращения с оружием указанных лиц, а также работу охотинспекции. Ситников оценил произошедшее как преступление, предусмотренное ст. 258 УК РФ («Незаконная охота») с отягчающими обстоятельствами. «Мы направили свое заявление в ГСУ Следственного комитета России по Пермскому краю, чтобы иметь возможность в случае отказа обжаловать результаты проверки», — отметил Ситников. «По факту незаконной охоты в Кочевском районе проводится доследственная проверка», — прокомментировали следственном комитете.

Охота на медведя запрещена в зимнее время (согласно Правилам охоты, утверждённым Приказом Минприроды России от 16.11.2010 N 512). Охота на рысь разрешена, но для этого охотник должен иметь разрешение и оплатить специальный сбор, установленный налоговым кодексом.

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