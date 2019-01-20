Чиновник из Пермского края убил спящего в берлоге медведя. Следователи начали проверку

С заявлением в следственные органы обратился пермский зоозащитник Георгий Ситников. Он потребовал проверить законность обращения с оружием указанных лиц, а также работу охотинспекции. Ситников оценил произошедшее как преступление, предусмотренное ст. 258 УК РФ («Незаконная охота») с отягчающими обстоятельствами. «Мы направили свое заявление в ГСУ Следственного комитета России по Пермскому краю, чтобы иметь возможность в случае отказа обжаловать результаты проверки», — отметил Ситников. «По факту незаконной охоты в Кочевском районе проводится доследственная проверка», — прокомментировали следственном комитете.