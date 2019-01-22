Депутаты плюют на мнение народа и укрупняют районы Пермского края. Репортаж из небезнадежной Зюкайки

Posted 22 января 2019, 05:11
Published 22 января 2019, 05:11
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Зюкайка в Верещагинском районе — типичный поселок России: улица Ленина пересекается с Советской, деревянные дома смешиваются с редкими пятиэтажками, школа и детский сад поглядывают друг на друга через дорогу. Славы добавляет ставший легендарным «секонд», но местные туда не заглядывают — не в полдень среды точно.
Разбавляет первое впечатление о поселке Татьяна. Женщина с улыбкой открывает дверь и приглашает в небольшой дом на две семьи. Наверное, Татьяна могла и сама стать отличным рассказчиком — она председательствует в местном общественном совете, знает о проблемах медицины и еще много о чем.
— Присаживайся, — вежливо предлагает мне ее муж Владимир.
Окончив восемь классов в родном Вознесенке (Верещагинский район), Владимир поступил в пермское высшее командное училище. В 1978 по распределению попал в Новосибирск, где дослужил до звания майора. Сын позднее пойдет по стопам отца, а дочь, закончив медицинский, переедет в Ханты-Мансийск. Владимир неожиданно для себя к роли военного, мужа и отца спустя годы добавит еще одну — возглавит инициативную группу против объединения сельских поселений. Но сразу уточняет: «Я не оппозиционер. Просто вижу, что власть нарушает закон. Мы не хотим, чтобы нас закатывали в асфальт. У меня есть силы, чтобы бороться».
Разговоры о ликвидации муниципального образования «Зюкайское сельское поселение» начались в конце 2017 года. Тогда власти района и края начали готовить старый депутатский корпус к укрупнению. Спустя год, когда местный парламент уже состоял из «единороссов», приехал министр территориального развития Роман Кокшаров.
— Он собрал представителей муниципального управления из района и объявил о начале процесса преобразования. Но ведь инициатива преобразования, согласно Федеральному закону, должна идти от народа или органов местного управления — нам же трижды не давали ответа, чья это инициатива, — рассказывает Владимир.
До недавнего времени, чтобы создать городской округ, было действительно необходимо спросить у людей — хотят ли они этого. Для непосредственного правотворчества народа есть даже термин — референдум. Однако власти поняли, что голосование не всегда гарантирует результат. Например, так было в 2014 году в Чайковском, когда жители не обеспечили нужной явки и сорвали процесс объединения. Теперь же для создания городского округа достаточно проведения публичных слушаний, согласия депутатов и Законодательного собрания Пермского края.
По задумке властей, после объединения сельских поселений расходы на содержание чиновников снизятся, а сэкономленные средства направят на благоустройство территорий, капремонт объектов коммунальной и социальной инфраструктуры. Тем муниципалитетам, которые выберут путь реорганизации, на развитие будут выделять в два раза больше средств: на 1 рубль сэкономленный во время объединения деньги край тоже выделит 1 рубль — обещал губернатор Решетников.
На этом фоне бояться преобразований жители Зюкайки (в своем большинстве) стали не сразу. Если общественники и люди более-менее политические осознавали, что прозрачность в управлении бюджетом исчезнет, то сельчан больше беспокоило — куда ехать за справками? Когда в 2018 году объединили школу и детский сад, по селу расползались слухи о реорганизации техникума, а «оптимизация» стала ругательством, переживания перешли в более практическую плоскость — а что, если отменят льготы бюджетникам, а что если газопровод не доделают, а что если нам будут уделять меньше внимания?
В сентябре Владимир вместе с общественным советом начал готовиться к процессу преобразования: «Никто толком не объяснял на каких условиях все будет происходить. В лучшем случае сказали, что у вас представительном органе будет 2–3 депутата». Такие условия объединения с другими поселениями общественников не устроили, и депутатам они предложили провести референдум. Но на запрос «народные избранники» не ответили и назначили публичные слушания.
Ответить на вопросы 6 декабря приехал заместитель главы администрации муниципального района по взаимодействию с территориями Юрий Ильенко. Презентуя на публичных слушаниях плюсы новой вертикали власти, по словам Владимира, Ильенко не ответил на главный вопрос — почему нельзя добиться таких результатов, не объединяя всех в городской округ. «Пусть наш бюджет мизерный, путь мы финансируемся по остаточному принципу, но мы контролировали хоть его, а что будет?» — не понимает Владимир.
Владимир прямолинеен, не позволяет лишних домыслов. Он скуп на эмоции, но не выдерживает, когда речь заходит о депутатах. «Не думаю, что их чем-то купили. Но они знают, что действуют не в наших интересах и голосуют за реформу. Я почти с каждым беседовал! Вот один преподаватель в техникуме, второй бизнесмен, третий еще чем-то занимается. Но мы все живем в Зюкайке. Мы же знаем, что их сподвигают к тому, чтобы они приняли решение. Глядя в глаза я говорил: вам не удастся скрываться за президента, губернатора, правительство Пермского края. Решение будете принимать вы», — хмуро подытоживает майор в запасе.
18 декабря, до самого последнего момента жители несли подписи против реформы, всего 1022 человека — треть голосующего населения Зюкайки. Депутаты на людей внимания не обратили и тайным голосованием приняли решение за объединение.
Теперь общественники пытаются оспорить результаты. На публичных слушаниях 6 декабря поднимался вопрос о «Преобразовании муниципального района путем объединения сельских поселений». Позже, 18 декабря, когда местные депутаты голосовали за объединение, тема прошедших публичных слушаний неожиданно стала «Выражение согласия населения». «Подмена? Намеренное решение? Это был позор», — констатирует Владимир.
С коллективным иском, после отказа в районном суде, Владимир обратился в краевую инстанцию, а также пытается зарегистрировать группу по выдвижению инициативы местного референдума. Краевая территориально избирательная комиссия (ТИК) рассмотрела заявление и направила в зюкайский парламент ходатайство, с просьбой зарегистрировать инициативную группу для проведения референдума. До конца января депутаты должны вынести решение о ее регистрации.
Главная проблема в том, что депутаты Заксобрания уже на февральском заседании будут рассматривать законопроект, который «вносится во исполнение решения жителей Верещагинского муниципального района по результатам проведённых публичных слушаний».
«Подобное преобразование, как и в других районах края, позволит упростить систему местного самоуправления, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач и ускорить социально-экономическое развитие территории», — считают депутаты. Небезнадежно сражаться — считает Владимир.