Депутаты плюют на мнение народа и укрупняют районы Пермского края. Репортаж из небезнадежной Зюкайки

Владимир прямолинеен, не позволяет лишних домыслов. Он скуп на эмоции, но не выдерживает, когда речь заходит о депутатах. «Не думаю, что их чем-то купили. Но они знают, что действуют не в наших интересах и голосуют за реформу. Я почти с каждым беседовал! Вот один преподаватель в техникуме, второй бизнесмен, третий еще чем-то занимается. Но мы все живем в Зюкайке. Мы же знаем, что их сподвигают к тому, чтобы они приняли решение. Глядя в глаза я говорил: вам не удастся скрываться за президента, губернатора, правительство Пермского края. Решение будете принимать вы», — хмуро подытоживает майор в запасе.