ПАРМА TV. Эпизод IV. Возвращение!

На этот раз Виктория Тарасенко найдет детей, которые знают, кто скрывается под бородой Деда Мороза, вместе с болельщиками выберет самую красивую девушку из группы поддержки и понаблюдает за возвращением Коди Миллера-Макинтайра в Пермь.
Следующий матч «ПАРМЫ» состоится 27 января против БК «Локомотив-Кубань». Команды встретятся на паркете в УДС «Молот».
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