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Posted 23 января 2019, 12:59

Published 23 января 2019, 12:59

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

ПАРМА TV. Эпизод IV. Возвращение!

23 января 2019, 12:59
Сюжет
Парма
На этот раз Виктория Тарасенко найдет детей, которые знают, кто скрывается под бородой Деда Мороза, вместе с болельщиками выберет самую красивую девушку из группы поддержки и понаблюдает за возвращением Коди Миллера-Макинтайра в Пермь.

Следующий матч «ПАРМЫ» состоится 27 января против БК «Локомотив-Кубань». Команды встретятся на паркете в УДС «Молот».

#Новости компаний#Парма
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