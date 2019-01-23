ПАРМА TV. Эпизод IV. Возвращение!

Сюжет Парма

На этот раз Виктория Тарасенко найдет детей, которые знают, кто скрывается под бородой Деда Мороза, вместе с болельщиками выберет самую красивую девушку из группы поддержки и понаблюдает за возвращением Коди Миллера-Макинтайра в Пермь.

Следующий матч «ПАРМЫ» состоится 27 января против БК «Локомотив-Кубань». Команды встретятся на паркете в УДС «Молот».