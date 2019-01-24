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Posted 24 января 2019, 09:23

Published 24 января 2019, 09:23

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Минстрой Прикамья подозревает Центр «Содействие» в мошенничестве с недвижимостью

Минстрой Прикамья подозревает Центр «Содействие» в мошенничестве с недвижимостью

24 января 2019, 09:23
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Компания предлагает обменять старую однокомнатную квартиру на двух или трехкомнатную в новом доме без ипотеки.

В работе ООО «Центр развития социальных проектов Пермского края «Содействие» возможна мошенническая схема. Об этом заявляет Министерство строительства Пермского края. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас в некоторых региональных СМИ транслируется реклама якобы государственной организации, которая призывает жителей Прикамья улучшить свои жилищные условия.

Министерство строительства Пермского края:— Компания предлагает обменять старую однокомнатную квартиру на двух или трехкомнатную в новом доме без ипотеки. Также заявляет, что может взять на себя обязательства по исполнению договора долевого строительства, заключенного с застройщиком. Кроме того, компания позиционирует себя как государственная организация, предоставляющая государственную услугу. Однако, данная компания не имеет отношения к краевым властям.

Ведомство направило письмо в УФАС и прокуратуру, с просьбой проверить организацию. Также свою проверку начал Госстройнадзор Пемрского края. В «Содействии» журналисту Properm.ru сообщили, что все их действия абсолютно законны и уже проверялись надзорными органами. «Все у нас соглаcно документам и все правильно. В прошлом году у нас девять месяцев была прокурорская проверка», — заявили в компании.

#Недвижимость#Кругом обман#Мошенничество
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