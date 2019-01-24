Минстрой Прикамья подозревает Центр «Содействие» в мошенничестве с недвижимостью

Ведомство направило письмо в УФАС и прокуратуру, с просьбой проверить организацию. Также свою проверку начал Госстройнадзор Пемрского края. В «Содействии» журналисту Properm.ru сообщили, что все их действия абсолютно законны и уже проверялись надзорными органами. «Все у нас соглаcно документам и все правильно. В прошлом году у нас девять месяцев была прокурорская проверка», — заявили в компании.