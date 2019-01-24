Обязательный застройщик: «Девелопмент-Юг» отчитался о комплексном освоении территории

Компания уже построила и передала городской администрации несколько важных объектов. В том числе детский сад на 300 мест на улице Агатовой, 26, помещение и квартиру для участковых уполномоченных, а также помещения для администрации района, аварийно-спасательной службы и молочной кухни. Кроме того, в канун Нового года застройщик приобрел и безвозмездно передал городу специальный автомобиль для пожарной службы.