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Posted 24 января 2019, 04:24

Published 24 января 2019, 04:24

Modified 2 марта 2023, 14:43

Updated 2 марта 2023, 14:43

Обязательный застройщик: «Девелопмент-Юг» отчитался о комплексном освоении территории

24 января 2019, 04:24
В корпорации подтвердили готовность построить еще один детский сад и школу.

Мультирегиональный застройщик «Девелопмент-Юг» развивает социальную инфраструктуру Перми. Корпорация отчиталась о выполнении своих обязательств по договору комплексного освоения территории Спортивного микрорайона «Ива».

Компания уже построила и передала городской администрации несколько важных объектов. В том числе детский сад на 300 мест на улице Агатовой, 26, помещение и квартиру для участковых уполномоченных, а также помещения для администрации района, аварийно-спасательной службы и молочной кухни. Кроме того, в канун Нового года застройщик приобрел и безвозмездно передал городу специальный автомобиль для пожарной службы.

Следующим объектом социальной инфраструктуры, который «Девелопмент-Юг» безвозмездно построит для нужд города, станет современное медицинское учреждение. Строительство поликлиники со станцией скорой помощи, травмпунктом и женской консультацией уже началось — учреждение будет принимать пациентов по адресу улица Сакко и Ванцетти, 93а. Кроме того, в корпорации подтвердили готовность построить еще один детский сад и школу. Эти объекты возведут уже слева от дороги «Старцева-Ива».

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