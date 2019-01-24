Обязательный застройщик: «Девелопмент-Юг» отчитался о комплексном освоении территории

Posted 24 января 2019, 04:24
Published 24 января 2019, 04:24
Modified 2 марта 2023, 14:43
Updated 2 марта 2023, 14:43
Мультирегиональный застройщик «Девелопмент-Юг» развивает социальную инфраструктуру Перми. Корпорация отчиталась о выполнении своих обязательств по договору комплексного освоения территории Спортивного микрорайона «Ива».
Компания уже построила и передала городской администрации несколько важных объектов. В том числе детский сад на 300 мест на улице Агатовой, 26, помещение и квартиру для участковых уполномоченных, а также помещения для администрации района, аварийно-спасательной службы и молочной кухни. Кроме того, в канун Нового года застройщик приобрел и безвозмездно передал городу специальный автомобиль для пожарной службы.
Следующим объектом социальной инфраструктуры, который «Девелопмент-Юг» безвозмездно построит для нужд города, станет современное медицинское учреждение. Строительство поликлиники со станцией скорой помощи, травмпунктом и женской консультацией уже началось — учреждение будет принимать пациентов по адресу улица Сакко и Ванцетти, 93а. Кроме того, в корпорации подтвердили готовность построить еще один детский сад и школу. Эти объекты возведут уже слева от дороги «Старцева-Ива».