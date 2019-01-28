Женщина в Чусовом пыталась зарезать собутыльника. Суд оставил ее на свободе

Установлено что, в октябре прошлого года, женщина вместе с 40-летним сожителем распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в которой подозреваемая ударила мужчину ножом в живот. Потерпевший с колото-резанной раной был доставлен в больницу.