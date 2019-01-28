Женщина в Чусовом пыталась зарезать собутыльника. Суд оставил ее на свободе

Posted 28 января 2019, 07:28
Published 28 января 2019, 07:28
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Чусовской суд признал виновной 42-летнюю местную жительницу в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
Установлено что, в октябре прошлого года, женщина вместе с 40-летним сожителем распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в которой подозреваемая ударила мужчину ножом в живот. Потерпевший с колото-резанной раной был доставлен в больницу.
Женщина признана виновной по ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение вреда здоровью). Суд обязал преступницу к 460 часам общественных работ.