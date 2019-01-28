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Posted 28 января 2019, 07:28

Published 28 января 2019, 07:28

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Женщина в Чусовом пыталась зарезать собутыльника. Суд оставил ее на свободе

28 января 2019, 07:28
Преступление произошло в октябре 2018 года.

Чусовской суд признал виновной 42-летнюю местную жительницу в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Установлено что, в октябре прошлого года, женщина вместе с 40-летним сожителем распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в которой подозреваемая ударила мужчину ножом в живот. Потерпевший с колото-резанной раной был доставлен в больницу.

Женщина признана виновной по ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение вреда здоровью). Суд обязал преступницу к 460 часам общественных работ.

#Происшествия
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