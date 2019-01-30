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Posted 30 января 2019, 05:00

Published 30 января 2019, 05:00

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Руководство «Ремпутьмаша» не нашло рабочих мест для сотрудников завода им. Шпагина

Руководство «Ремпутьмаша» не нашло рабочих мест для сотрудников завода им. Шпагина

30 января 2019, 05:00
Фото: Properm.ru.
Гендиректор предприятия обещал трудоустроить 25 человек на производстве в Верещагино. В итоге сотрудниками предложили только восемь вакансий, работать согласились трое.

В АО «Ремпутьмаш» нет вакансий для сокращенных сотрудников Пермского мотовозоремонтного завода им. А.А. Шпагина (ПМРЗ). Также у предприятия нет возможности перевести работников в другие филиалы группы «Ремпутьмаш». Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Пермского края.

По данным кадровой службы предприятия, только семи бывшим сотрудникам ПМРЗ было предложено трудоустройство в колесный цех в Верещагино. Два человека согласились на это предложение. Также на филиал предприятия в Верещагино трудоустроили бывшего главного технолога завода им. Шпагина. Женщину перевели на должность заместителя начальника конструкторско-технологического отдела.

Как заявляют в краевом министерстве социального развития, по состоянию на 24 января 2019 года 11 сотрудников пермского предприятия «Ремпутьмаш» уволились по собственному желанию, 14 человек — по соглашению сторон, еще 102 человека — по сокращению штатов. «Последней группе работников работодатель обязан выплатить как минимум две среднемесячные заработные платы — одна является выходным пособием, вторая — оплата времени, используемого на поиск новой работы», — заявили в пресс-службе министерства.

9 октября 2018 года, когда сотрудники завода получили уведомления о сокращении, гендиректор АО «Ремпутьмаш» Константин Данилов заявил, что на площадку «Ремпутьмаша» в Верещагино будут переведены 25 человек. Также Данилов сообщил, что перенос мощностей из Перми в Верещагино позволит в 2019 году увеличить оборот предприятия до 3 млрд рублей. По словам топ-менеджера, это создаст до 100 новых рабочих мест.

Ранее, в ноябре 2017 года, власти Пермского края выкупили цеха и территорию завода им. Шпагина, чтобы создать культурный кластер. Руководство региона планирует разместить там художественную галерею, краеведческий, музей современного искусства и организовать площадки для проведения концертов и выставок. Стоимость сделки составила 445 млн рублей. Еще 2,8 млрд рублей будет потрачено на проектные и строительные работы, чтобы сделать из завода культурное пространство. Завершить работы планируется к 2023 году, 300-летию Перми.

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