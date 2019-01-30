Руководство «Ремпутьмаша» не нашло рабочих мест для сотрудников завода им. Шпагина

9 октября 2018 года, когда сотрудники завода получили уведомления о сокращении, гендиректор АО «Ремпутьмаш» Константин Данилов заявил, что на площадку «Ремпутьмаша» в Верещагино будут переведены 25 человек. Также Данилов сообщил, что перенос мощностей из Перми в Верещагино позволит в 2019 году увеличить оборот предприятия до 3 млрд рублей. По словам топ-менеджера, это создаст до 100 новых рабочих мест.