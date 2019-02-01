Жители Усть-Качки могут приватизировать землю! Почему им отказывали больше 20 лет?

Не могли приватизировать землю 968 семей — они были вынуждены писать письма в разные инстанции, собирать сходы, жаловаться, судиться. Судебные процессы жителями были проиграны. В 2018 году администрация Усть-Качки и Совет депутатов создали инициативную группу, которая вплотную стала работать над вопросом приватизации земли. Инициативная группа пришла к выводу, что еще в 2013 году вступили в силу изменения в законодательство, и вторая зона санитарной охраны курорта не влечет никаких ограничений по передаче земельных участков в собственность. Да, на этой земле нельзя строить промышленные предприятия, АЗС и так далее, но приватизировать ее можно. «Повисла немая пауза, — рассказывает Наталья Зеленина, — помню этот момент. Это был шок. Позже администрация района продолжала отказывать, но мы уже знали, что правы».