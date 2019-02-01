Жители Усть-Качки могут приватизировать землю! Почему им отказывали больше 20 лет?

Posted 1 февраля 2019,, 04:04
Published 1 февраля 2019,, 04:04
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В 1996 году жителями частного сектора села Усть-Качка были предприняты первые попытки приватизации земельных участков. Это участки, расположенные под жилыми домами. Наталья Зеленина вспоминает, что ей, как и соседям, пришел отказ в приватизации, потому что земля находится во втором поясе зоны санитарной охраны курорта Усть-Качка. Земли в собственности Пермского муниципального района, и комитет имущественных отношений администрации района на протяжении многих лет присылал заявителям одинаковые ответы.
Меж тем, по словам Сергея Епишина, некоторым соседям удалось получить землю в собственность. На вопрос: «Каким образом?» — люди называли разные суммы. По словам Сергея Епишина, ему тоже предлагали «решить вопрос» таким образом, но он отказался. Часть участков оказалась в собственности у жителей, часть оставалась в собственности района, который выставлял арендную плату за пользование землей. Стоимость аренды составляет около 2,5 тыс. рублей в год за участок площадью 15 соток. Налог на такой же участок будет около 500 рублей в год. Арендная плата поступает в бюджет Пермского района. Земельный налог пополнял бы бюджет поселения.
Не могли приватизировать землю 968 семей — они были вынуждены писать письма в разные инстанции, собирать сходы, жаловаться, судиться. Судебные процессы жителями были проиграны. В 2018 году администрация Усть-Качки и Совет депутатов создали инициативную группу, которая вплотную стала работать над вопросом приватизации земли. Инициативная группа пришла к выводу, что еще в 2013 году вступили в силу изменения в законодательство, и вторая зона санитарной охраны курорта не влечет никаких ограничений по передаче земельных участков в собственность. Да, на этой земле нельзя строить промышленные предприятия, АЗС и так далее, но приватизировать ее можно. «Повисла немая пауза, — рассказывает Наталья Зеленина, — помню этот момент. Это был шок. Позже администрация района продолжала отказывать, но мы уже знали, что правы».
Инициативной группе удалось добиться подробных разъяснений из министерства экономического развития РФ.
Кроме того, выяснилось, что аналогичные разъяснения по этому вопросу были даны министерством экономического развития еще в 2015 году. Почему еще три года администрация Пермского района продолжала отказывать в приватизации? Первым жителем, получившим в 2019 году в собственность земельный участок под своим домом, стал Сергей Епишин. На очереди — еще 967 семей.
* На фото Сергей Епишин и Наталья Зеленина