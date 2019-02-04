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Posted 4 февраля 2019, 13:05

Published 4 февраля 2019, 13:05

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Акция «Твоя первая квартира» продлена на месяц

4 февраля 2019, 13:05
Воспользоваться акцией от АО «ПЗСП» можно до конца февраля

В рамках акции застройщик предоставляет молодым пермякам, в возрасте до 35 лет, скидку 3% на покупку любой квартиры в доме по ул. Иньвенской, 19 в микрорайоне Вышка-2.
В строящемся 16-этажном доме по ул. Иньвенская, 19 будет два подъезда и 270 квартир разной площади, в которых будет выполнена отделка «под ключ». Сдача объекта запланирована на третий квартал 2020 года.

Небольшая площадь квартир, качественная отделка «под ключ» и удачное месторасположение - делают этот дом привлекательным для молодых людей, поэтому акция «Твоя первая квартира» пользуется спросом. Это отличная возможность купить свое первое жилье еще выгоднее, со скидкой в 3% от стоимости, - отмечают в АО «ПЗСП».
Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте. Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация. Застройщик АО «ПЗСП».

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