Акция «Твоя первая квартира» продлена на месяц

В рамках акции застройщик предоставляет молодым пермякам, в возрасте до 35 лет, скидку 3% на покупку любой квартиры в доме по ул. Иньвенской, 19 в микрорайоне Вышка-2.

В строящемся 16-этажном доме по ул. Иньвенская, 19 будет два подъезда и 270 квартир разной площади, в которых будет выполнена отделка «под ключ». Сдача объекта запланирована на третий квартал 2020 года.