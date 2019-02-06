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Posted 6 февраля 2019, 07:07

Published 6 февраля 2019, 07:07

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Приставы проконтролировали передачу квартир прикамским сиротам

6 февраля 2019, 07:07
В прошлом году на исполнении приставов находилось 414 исполнительных производств.

В 2019 году, в Прикамье, четверо сирот получили ключи от своих квартир. Как сообщает УФССП по Пермскому краю, обязанности по предоставлению жилья были возложены на администрацию Кунгура .
В отделах судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам было возбуждено четыре исполнительных производства о предоставлении детям-сиротам квартир за счет средств, выделенных бюджетом Пермского края. После проведения необходимых проверок, в Кунгуре вручили ключи четырем счастливым обладателям жилья. Исполнительные производства были прекращены.
В 2018 году на исполнении приставов находилось 414 исполнительных производств. В минувшем году новоселье отметили 233 взыскателя.

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#Общество
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