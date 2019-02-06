Приставы проконтролировали передачу квартир прикамским сиротам

В 2019 году, в Прикамье, четверо сирот получили ключи от своих квартир. Как сообщает УФССП по Пермскому краю, обязанности по предоставлению жилья были возложены на администрацию Кунгура .

В отделах судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам было возбуждено четыре исполнительных производства о предоставлении детям-сиротам квартир за счет средств, выделенных бюджетом Пермского края. После проведения необходимых проверок, в Кунгуре вручили ключи четырем счастливым обладателям жилья. Исполнительные производства были прекращены.

В 2018 году на исполнении приставов находилось 414 исполнительных производств. В минувшем году новоселье отметили 233 взыскателя.