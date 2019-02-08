Новая история игрушек LEGO. Смешная и красивая полуторачасовая реклама датского конструктора

Posted 8 февраля 2019, 06:25
Published 8 февраля 2019, 06:25
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Пока студия Pixar только заканчивает работу над четвёртым мультфильмом о приключениях ковбоя Вуди и астронавта База, датчане при участии Голливуда уже во второй раз (если мы говорим только про эту серию) показывают нам незатейливую историю из жизни своих игрушек LEGO, больше похожую на дорогую рекламу с Супербоула.
Вечно неунывающий Эммет (Крис Пратт) и его друзья Люси (Элизабет Бэнкс) и Бэтмен (Уилл Арнетт) спустя некоторое время после событий первой части встречают новую напасть — фигурки серии DUPLO, последовательно уничтожающие привычный героям мир. Со временем выжженный после вторжения мир, больше похожий на декорации к «Дороге ярости», становится для героев домом. Ещё бы, ведь взрослеют и дети, владеющие этими фигурками. Но однажды пришельцы возвращаются и похищают друзей Эммета, оставляя того наедине с осознанием того, что пора взрослеть.
Но повзрослеть Эммету разумеется не светит. Также как и почувствовать ответственность за свои поступки. Сиквел вообще лишён какого-либо морализаторского тона и всячески подчёркивает, что является продуктом, предназначенным для развлечения. Поэтому, например, здесь запредельное количество отсылок к произведениям американской поп-культуры («Космическая одиссея 2001», «Крепкий орешек», «Чужие») и шуток о карьере Криса Пратта, а одна из песен, которой промывают мозги на планете пришельцев DUPLO дословно называется «запоминающаяся (или заедающая) песня». Этот эпизод является лучшей иллюстрацией мульфильма, который весь состоит из повторяющихся элементов.
При всей визуальной привлекательности, оригинальности спецэффектов и остроте шуток, создатели «Лего Фильма 2» так и не смогли до конца понять, хотели они сделать полноценный мультфильм или полуторачасовую рекламу LEGO. Эта дуальность особенно чётко проявляется во второй половине мультфильма, когда авторы с одной стороны не хотят нагружать зрителя лишними смыслами о неизбежности взросления, с другой попадают в ситуацию, когда какой-то итог их персонажи подвести должны. Ведь даже фигурки LEGO рано или поздно осознают, что они часть огромного конструктора, а не жители выдуманного мегаполиса.
Николай Гостюхин для Properm.ru