Новая история игрушек LEGO. Смешная и красивая полуторачасовая реклама датского конструктора

При всей визуальной привлекательности, оригинальности спецэффектов и остроте шуток, создатели «Лего Фильма 2» так и не смогли до конца понять, хотели они сделать полноценный мультфильм или полуторачасовую рекламу LEGO. Эта дуальность особенно чётко проявляется во второй половине мультфильма, когда авторы с одной стороны не хотят нагружать зрителя лишними смыслами о неизбежности взросления, с другой попадают в ситуацию, когда какой-то итог их персонажи подвести должны. Ведь даже фигурки LEGO рано или поздно осознают, что они часть огромного конструктора, а не жители выдуманного мегаполиса.