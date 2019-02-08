В прошлом году в Прикамье возбудили 244 уголовных дела по факту коррупции

Posted 8 февраля 2019, 12:35
Published 8 февраля 2019, 12:35
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
В 2018 году Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило 244 уголовных дела по факту совершения коррупционных преступлений. Такие данные были озвучены сегодня, 8 февраля, на расширенном заседании коллеги по подведению итогов работы следственных подразделений.
16 уголовных дел было возбуждено в отношении 18 лиц, обладающих особым правовым статусом (депутаты, следователи, прокуроры, адвокаты, члены избирательной комиссии). «Для обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество фигурантов стоимостью более 20 миллионов рублей», — сообщают в пресс-службе ведомства.
Также ведомство расследовало 49 уголовных дел налоговой направленности. Возмещено 73% причиненного ущерба — более 880 миллионов рублей.