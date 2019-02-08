В прошлом году в Прикамье возбудили 244 уголовных дела по факту коррупции

В 2018 году Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило 244 уголовных дела по факту совершения коррупционных преступлений. Такие данные были озвучены сегодня, 8 февраля, на расширенном заседании коллеги по подведению итогов работы следственных подразделений.