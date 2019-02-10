В 2018 году в Прикамье возбудили 723 уголовных дела по факту преступлений в отношении детей

В 2017 году следователи расследовали 796 уголовных дел, связанных с преступлениями в отношении детей (в 2016 году — 832). В результате потерпевшими были признаны 400 детей. Больше всего в Перми (81), Краснокамске (41), Верещагино (36) и Березниках (25). Каждое второе насильственное преступление в отношении несовершеннолетних было совершено в квартире или частном доме.