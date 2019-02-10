Posted 10 февраля 2019, 05:14
Published 10 февраля 2019, 05:14
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
В 2018 году в Прикамье возбудили 723 уголовных дела по факту преступлений в отношении детей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, в суд было направлено 276 уголовных дел, по которым признан потерпевшим 361 ребенок.
В 2017 году следователи расследовали 796 уголовных дел, связанных с преступлениями в отношении детей (в 2016 году — 832). В результате потерпевшими были признаны 400 детей. Больше всего в Перми (81), Краснокамске (41), Верещагино (36) и Березниках (25). Каждое второе насильственное преступление в отношении несовершеннолетних было совершено в квартире или частном доме.