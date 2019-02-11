Следственный комитет проверяет ООО «Водоканал» в Кизеле из-за крупных долгов перед сотрудниками

Как сообщили Properm.ru в Кизеловской городской прокуратуре, организация должна 66 сотрудникам около 5,5 млн рублей. Люди не получали заработную плату с апреля по декабрь 2018 года. Ранее директор организации и юридическое лицо по постановлению прокурора привлекались к административной ответственности (штрафу) за нарушение трудового законодательства. ООО «Водоканал» числился в списках должников по зарплатам еще с августа 2017 года.