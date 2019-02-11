Следственный комитет проверяет ООО «Водоканал» в Кизеле из-за крупных долгов перед сотрудниками

Posted 11 февраля 2019, 07:34
Published 11 февраля 2019, 07:34
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Губахинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку в отношении должностных лиц ООО «Водоканал». Следователи выясняют, если в действиях руководства организации признаки ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».
Как сообщили Properm.ru в Кизеловской городской прокуратуре, организация должна 66 сотрудникам около 5,5 млн рублей. Люди не получали заработную плату с апреля по декабрь 2018 года. Ранее директор организации и юридическое лицо по постановлению прокурора привлекались к административной ответственности (штрафу) за нарушение трудового законодательства. ООО «Водоканал» числился в списках должников по зарплатам еще с августа 2017 года.
Сейчас в отношении всех работников предприятия в банке выставлены поручения о списании задолженности с расчетного счета предприятия. 30 марта 2018 года в отношении «Водоканала» была введена процедура конкурсного управления. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства в рамках процедуры банкротства организации.