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Posted 11 февраля 2019, 10:21

Published 11 февраля 2019, 10:21

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

В Прикамье на территории нескольких поселков выявлены нарушения пожарной безопасности

В Прикамье на территории нескольких поселков выявлены нарушения пожарной безопасности

11 февраля 2019, 10:21
Фото: Properm.ru.
Устранение нарушений проконтролирует прокуратура.

На территории Гремячинского округа были выявлены нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
В ходе проверки поселков Шумихинский и Юбилейный установлено, что 78 пожарных гидрантов находятся в ненадлежащем состоянии. Некоторые из них засыпаны снегом, к другим отсутствовал проезд спецтехники. Кроме того, в правобережной части поселка Усьва отсутствуют источники противопожарного водоснабжения.
Прокуратура обязала главу округа, руководителей МУП «Водоканал» и ООО «ВМ Сервис» обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, а также доступность подъезда к ним пожарной техники, забора воды в любое время года. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.

#Происшествия
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