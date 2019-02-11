В Прикамье на территории нескольких поселков выявлены нарушения пожарной безопасности

На территории Гремячинского округа были выявлены нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе проверки поселков Шумихинский и Юбилейный установлено, что 78 пожарных гидрантов находятся в ненадлежащем состоянии. Некоторые из них засыпаны снегом, к другим отсутствовал проезд спецтехники. Кроме того, в правобережной части поселка Усьва отсутствуют источники противопожарного водоснабжения.

Прокуратура обязала главу округа, руководителей МУП «Водоканал» и ООО «ВМ Сервис» обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, а также доступность подъезда к ним пожарной техники, забора воды в любое время года. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.