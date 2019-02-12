Пермяков просят помочь в розыске водителя, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Posted 12 февраля 2019, 08:49
Published 12 февраля 2019, 08:49
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Сотрудники полиции просят пермяков помочь найти водителя и установить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11 февраля в Дзержинском районе.
По предварительным данным, по тротуару ул. Мильчакова двигался автомобиль, водитель которого в районе дома № 4 сбил 88-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы: закрытый перелом правой лучевой кости, шиловидного отростка локтевой кости со смещением.
Установлено, что водитель — мужчина, управлял автомобилем белого цвета. Всем, кому что-либо известно о данном ДТП просим сообщить по телефону: 8–932–2030204 — инспектор по розыску полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми. Анонимность гарантируется.