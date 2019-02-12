Пермяков просят помочь в розыске водителя, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Установлено, что водитель — мужчина, управлял автомобилем белого цвета. Всем, кому что-либо известно о данном ДТП просим сообщить по телефону: 8–932–2030204 — инспектор по розыску полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми. Анонимность гарантируется.