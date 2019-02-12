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Posted 12 февраля 2019, 08:49

Published 12 февраля 2019, 08:49

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Пермяков просят помочь в розыске водителя, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Пермяков просят помочь в розыске водителя, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

12 февраля 2019, 08:49
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Известно, что виновник аварии двигался на белом автомобиле.

Сотрудники полиции просят пермяков помочь найти водителя и установить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 11 февраля в Дзержинском районе.

По предварительным данным, по тротуару ул. Мильчакова двигался автомобиль, водитель которого в районе дома № 4 сбил 88-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы: закрытый перелом правой лучевой кости, шиловидного отростка локтевой кости со смещением.

Установлено, что водитель — мужчина, управлял автомобилем белого цвета. Всем, кому что-либо известно о данном ДТП просим сообщить по телефону: 8–932–2030204 — инспектор по розыску полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми. Анонимность гарантируется.

#Авто#Дтп
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