В Прикамье мужчина избил свою собутыльницу

Вчера, 11 февраля, в деревне Ярино 40-летний местный житель избил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Установлено, что во время распития спиртного между парой возник конфликт, после чего мужчина избил 47-летнюю женщину. Потерпевшая с травмой живот была доставлена в больницу.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор. Сейчас восстанавливаются детали проишествия.