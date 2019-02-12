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Posted 12 февраля 2019, 04:41

Published 12 февраля 2019, 04:41

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

В Прикамье мужчина избил свою собутыльницу

12 февраля 2019, 04:41
Потерпевшая с травмой живот была доставлена в больницу.

Вчера, 11 февраля, в деревне Ярино 40-летний местный житель избил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
Установлено, что во время распития спиртного между парой возник конфликт, после чего мужчина избил 47-летнюю женщину. Потерпевшая с травмой живот была доставлена в больницу.
Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор. Сейчас восстанавливаются детали проишествия.

#Происшествия
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