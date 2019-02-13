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Posted 13 февраля 2019, 10:10

Published 13 февраля 2019, 10:10

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Директор «Мостострой-12» дал показания по делу экс-министра Алмаза Закиева, обвиняемого в коррупции

Директор «Мостострой-12» дал показания по делу экс-министра Алмаза Закиева, обвиняемого в коррупции

13 февраля 2019, 10:10
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Бывший чиновник по-прежнему считает, что уголовное дело носит заказной характер.

Сегодня, 13 февраля, в Ленинском районом суде состоялось очередное заседание по делу экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). По видеосвязи показания дали два свидетеля из Тюмени.

Первым выступил бывший генеральный директор «Мостострой-12» Станислав Кушнаренко. В ходе допроса он подтвердил своё присутствие на встречах истца Юрия Истягина (начальника «Мостоотряд 123») с бывшим министром, на которых Истягин предлагал участие в строительстве обхода Чусового в роли генерального подрядчика. Кушнаренко отметил, что «не замечал и ни от кого не слышал о влиянии Алмаза Закиева на результаты конкурса» (ранее Истягин отмечал, что экс-министр убеждал его отказаться от претензий и отдать объект тюменской компании).

Вторым свидетелем выступила бывшая соседка подсудимого в Тюмени Инга Столярова. По версии следствия, взятка, которую получил Закиев для победы «Мостостроя» в аукционе на госконтракт, была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости (за 28 млн рублей) его квартиры в Тюмени. Девушка заявила, что недвижимость в их доме стоит даже дороже: около 30–35 млн рублей. Кроме того по словам свидетельницы, «в бывшем жилище подсудимого до него проживал экс-губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий».

Алмаз Закиев в ходе заседания вновь заявил, что планирует оправдать свое имя и не признает вину. По его мнению «дело носит заказной характер, так как ни один свидетель не подтвердил фактов, которое следствие написало в обвинительном заключении».

«На сегодняшнем судебном слушании свидетель подтвердил мою невиновность, сказав, что я никого не лоббировал. Мы организовывали переговоры между участниками конкурса, чтобы избежать ущерб бюджету Пермского края. В результате того, что аукционная процедура длилась 3 года Пермский край потерял более 882 млн рублей», — заявил бывший министр транспорта.

#Происшествия#Возле кормушки
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