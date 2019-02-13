Директор «Мостострой-12» дал показания по делу экс-министра Алмаза Закиева, обвиняемого в коррупции

Вторым свидетелем выступила бывшая соседка подсудимого в Тюмени Инга Столярова. По версии следствия, взятка, которую получил Закиев для победы «Мостостроя» в аукционе на госконтракт, была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости (за 28 млн рублей) его квартиры в Тюмени. Девушка заявила, что недвижимость в их доме стоит даже дороже: около 30–35 млн рублей. Кроме того по словам свидетельницы, «в бывшем жилище подсудимого до него проживал экс-губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий».