Минздрав предлагает наказывать главврачей и чиновников за некачественную медпомощь

Posted 13 февраля 2019, 09:09
Published 13 февраля 2019, 09:09
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Минздрав РФ разрабатывает проект федерального закона, по которому Росздравнадзор сможет привлекать к административной ответственности главврачей и чиновников региональных минздравов за некачественную медпомощь. Об этом сообщает медицинский портал vadevec.ru.
Новая норма может появиться с 2022 года. Необходимость принятия нового закона продиктована большим объемом жалоб на медицинскую помощь в регионах. Минздрав предлагает расширить полномочия Росздравнадзора и наделить сотрудников ведомства правом составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении руководителей медучреждений и чиновников. Подобная мера поможет повысить качество и доступность медицинской помощи, уверены авторы инициативы.
Сейчас в случае оказания ненадлежащей медицинской помощи в больнице ответственность несет врач. В прошлом году следственный комитет совместно с «Национальной Медицинской Палатой» подготовил предложения о внесении изменений в уголовный кодекс.
Силовики предложили ввести специальную норму, устанавливающую уголовную ответственность медицинских работников и исключающую возможность квалификации их действий по другим статьям. В уголовном кодексе могут появиться ст. 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)», ст. 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ: «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности». В 2016 году в России было возбуждено 878 уголовных дел в отношении медработников, в 2017 году — 1 тыс. 791.