Минздрав предлагает наказывать главврачей и чиновников за некачественную медпомощь

Силовики предложили ввести специальную норму, устанавливающую уголовную ответственность медицинских работников и исключающую возможность квалификации их действий по другим статьям. В уголовном кодексе могут появиться ст. 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)», ст. 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ: «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности». В 2016 году в России было возбуждено 878 уголовных дел в отношении медработников, в 2017 году — 1 тыс. 791.