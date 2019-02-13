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Posted 13 февраля 2019, 09:09

Published 13 февраля 2019, 09:09

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Минздрав предлагает наказывать главврачей и чиновников за некачественную медпомощь

Минздрав предлагает наказывать главврачей и чиновников за некачественную медпомощь

13 февраля 2019, 09:09
Фото: Properm.ru.
Минздрав РФ разрабатывает новый закон, по которому за ошибки в лечении будут отвечать руководители медучреждений.

Минздрав РФ разрабатывает проект федерального закона, по которому Росздравнадзор сможет привлекать к административной ответственности главврачей и чиновников региональных минздравов за некачественную медпомощь. Об этом сообщает медицинский портал vadevec.ru.

Новая норма может появиться с 2022 года. Необходимость принятия нового закона продиктована большим объемом жалоб на медицинскую помощь в регионах. Минздрав предлагает расширить полномочия Росздравнадзора и наделить сотрудников ведомства правом составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении руководителей медучреждений и чиновников. Подобная мера поможет повысить качество и доступность медицинской помощи, уверены авторы инициативы.

Сейчас в случае оказания ненадлежащей медицинской помощи в больнице ответственность несет врач. В прошлом году следственный комитет совместно с «Национальной Медицинской Палатой» подготовил предложения о внесении изменений в уголовный кодекс.

Силовики предложили ввести специальную норму, устанавливающую уголовную ответственность медицинских работников и исключающую возможность квалификации их действий по другим статьям. В уголовном кодексе могут появиться ст. 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)», ст. 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ: «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности». В 2016 году в России было возбуждено 878 уголовных дел в отношении медработников, в 2017 году — 1 тыс. 791.

#Здоровье
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