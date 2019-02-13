Обрушившуюся крышу в Березниках восстановит фонд капитального ремонта

В прошлом году в Перми фонд капитального ремонта занимался восстановлением третьего подъезда в доме по ул. Архитектора Свиязева, 50/1, где в мае произошел взрыв бытового газа. Также фонд устранил последствия аварии в Губахе, где в жилом доме по адресу проспект Отябрьский 6 разломилась бетонная плита перекрытия подвала.