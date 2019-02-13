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Posted 13 февраля 2019, 11:11

Published 13 февраля 2019, 11:11

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

Обрушившуюся крышу в Березниках восстановит фонд капитального ремонта

13 февраля 2019, 11:11
Сюжет
Коммунальный рай
Сейчас организация совместно с администрацией города занимается согласованием и оформлением документов.

Сегодня, 13 февраля, генеральный директор фонда капитального ремонта Прикамья Дмитрий Баранов объявил о начале работ по восстановлению обрушившейся в Березниках кровли двухэтажного дома по ул. Черняховского, 9. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края:— На объект уже выехали специалисты Фонда капремонта и подрядной организации, которая будет выполнять работы по восстановлению кровли. Сейчас завершаются необходимые обследования конструктивных элементов здания. В ближайшее время проектировщики приступят к подготовке проекта, для того чтобы строительно- монтажные работы были завершены в кратчайшие сроки. Также Фонд совместно с администрацией города Березники занимается согласованием и оформлением документов.

В прошлом году в Перми фонд капитального ремонта занимался восстановлением третьего подъезда в доме по ул. Архитектора Свиязева, 50/1, где в мае произошел взрыв бытового газа. Также фонд устранил последствия аварии в Губахе, где в жилом доме по адресу проспект Отябрьский 6 разломилась бетонная плита перекрытия подвала.

#Происшествия#Коммунальный рай#Березники
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