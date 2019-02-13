Обрушившуюся крышу в Березниках восстановит фонд капитального ремонта

Posted 13 февраля 2019, 11:11
Published 13 февраля 2019, 11:11
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
Сегодня, 13 февраля, генеральный директор фонда капитального ремонта Прикамья Дмитрий Баранов объявил о начале работ по восстановлению обрушившейся в Березниках кровли двухэтажного дома по ул. Черняховского, 9. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В прошлом году в Перми фонд капитального ремонта занимался восстановлением третьего подъезда в доме по ул. Архитектора Свиязева, 50/1, где в мае произошел взрыв бытового газа. Также фонд устранил последствия аварии в Губахе, где в жилом доме по адресу проспект Отябрьский 6 разломилась бетонная плита перекрытия подвала.