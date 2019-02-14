Детский сад не сдан, спорткомплекс без крыши. Что происходит с объектами капстроя в Пермском районе?

Жители поселка Ферма очень переживают по поводу появления школы во Фролах. Сейчас на Ферме учится более 600 человек, с 1 по 11 класс. Часть здания, в которой располагается спортзал, признана аварийной и закрыта уже несколько лет. Родители уверены, что школу закроют, а детей отправят учиться во Фролы («Иначе откуда им взять еще тысячу учеников? »). Расстояние Ферма — Фролы по трассе составляет 5 км. Как район организует подвоз более 600 учеников, родители не представляют, да и не хотят, об этом они уже сообщали в многочисленных обращениях во все инстанции, включая администрацию президента, одной из мам удалось выйти с этим вопросом на прямую линию с Владимиром Путиным. Поручения обеспечить местами в детских садах и школах жителей Кондратово есть уже отовсюду: из администрации президента, из прокуратуры, есть решения судов. Но пока ситуация не меняется.