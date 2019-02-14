Детский сад не сдан, спорткомплекс без крыши. Что происходит с объектами капстроя в Пермском районе?

Posted 14 февраля 2019, 04:27
Published 14 февраля 2019, 04:27
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
На фотографии — спорткомплекс «Кипр» в поселке Ферма. Там, где снежные сугробы внутри — должен быть спортивный зал, над ним обвалилась крыша. Комплекс торжественно открыли в сентябре, а чрезвычайное происшествие случилось в декабре 2016 года. В 2016 году рано утром, к счастью до прихода детей, крыша провалилась внутрь — не выдержала снегопада.
На скамье подсудимых по делу обрушения кровли оказались представитель проектировщика и застройщика. Судебная экспертиза установила, что нарушены строительные нормы и правила. Летом 2018 года суд Пермского района вынес приговор руководителям проектной и строительной организаций. Их признали виновными по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору). Директор фирмы-проектировщика ООО «Элемент проект» Татьяна Конопаткина приговорена к штрафу в размере 150 тыс. рублей. Директор компании-застройщика ООО «Контакт-Строй» Армен Кочиян — к штрафу в размере 200 тыс. рублей.
Армен Кочиян продолжает успешно работать. Правда, у ООО «Контакт-Строй» сейчас другой учредитель и директор, а у Армена Кочияна ООО «Торговый дом «Контакт-Строй» — компания завершила 2017 год с выручкой в 15,2 млн рублей, по данным СПАРК. Компания-проектировщик (ООО «Элемент проект»), по данным бухгалтерских балансов, в 2017 году сработала в убыток, но является действующей. Что интересно, Татьяна Конопаткина стала 100% учредителем компании как раз перед строительством спорткомплекса. До нее директором и владельцем был некто Александр Медведев.
В суде гособвинитель Евгений Жигалов заявлял, что работники ОАО «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж» (подрядчики, те, кто непосредственно занимался строительством здания) сообщали директору «Контакт-Строя» и директору «Элемент проекта» о недостаточной прочности перекрытий. Но те не захотели слышать. Меж тем ОАО «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж» является правопреемником организованного в 2002 году товарищества на вере «Залис, Подкорытов, Фурман и компания «Уралхиммонтаж-2». В учредителях этого товарищества были Юрий Подкорытов, Михаил Залис, с ними же работал, по данным Properm.ru, и Армен Кочиян. Гендиректором ОАО «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж» является ныне депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Подкорытов.
Чиновники Пермского района полностью сняли с себя ответственность за обрушение крыши и неэффективно потраченные бюджетные средства. Глава администрации района Владимир Цветов тогда заявлял журналистам: «Муниципалитет оценивает только соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана участка. За качество проекта ответственность несет проектная компания. Такой объект не подлежит экспертизе и не попадает под экспертизу госстройнадзора».
Ни один чиновник не был привлечен к ответственности. Пермский район договаривался с застройщиком о покупке, выдавал заключение о вводе объекта в эксплуатацию, а поселение вынудили выкупить уже готовый объект. Стоимость объекта вместе с благоустройством составила порядка 20 млн рублей, около 15 млн рублей — деньги из бюджета Пермского района, примерно 5 млн рублей — деньги поселения, большая часть средств поселения ушла на подготовку площадки и прокладку сетей. Из общей суммы 17,8 млн рублей были перечислены на счет компании Кочияна.
Разрешение на строительство было выдано уже после самого строительства. Выдала его архитектурно-строительная инспекция Пермского района, она же через две недели выдала разрешение на ввод построенного объекта. Получается, по документам спортивный комплекс был построен за две недели.
Архитектурно-строительная инспекция, начальником которой была Марина Рожина, входит в состав комитета имущественных отношений администрации Пермского района. Комитетом в том время руководила Лариса Ведерникова, сейчас она заместитель министра по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края. Ушла на повышение в 2017 году. Она же, кстати, уже будучи краевым чиновником, по инерции отвечала жителям Усть-Качки, что они не имеют право приватизировать землю. А выяснилось — имеют.
Спорткомплекс на Ферме не единственный проблемный объекты капстроя в Пермском районе. История с долгостроями и некачественным строительством длится уже несколько лет. И не все чиновники в Пермском районе отделались легким испугом, некоторые получили реальные сроки. Например, бывший директор муниципального учреждения (МУ) «УКС Пермского района» Дмитрий Мосягин — за некачественное строительство детского сада в деревне Горшки. Приговор ему был вынесен 27 декабря 2016 года — через два дня после обрушения крыши спорткомплекса на Ферме.
На 8 лет 6 месяцев заключения в колонии строгого режима был осужден Дмитрий Мосягин. Он признан виновным в получении трех взяток на общую сумму 3 млн рублей при строительстве детского сада в Горшках. Бизнесмены Евгений Мастель и Дмитрий Баранов заявили, что платили Мосягину «откат» за покровительство и госконтракт. Здание детского сада было построено компанией «Горстройпроект» за 36 млн рублей, сдано в 2014 году. Выяснилось, что несущие стены здания сделаны из материалов, которые могут применяться только для строительства межкомнатных перегородок. Под давлением крыши стены начали разрушаться. Здание признали опасным и закрыли. В 2017 году прокуратура хотела пересмотра судебного приговора Мосягину в сторону ужесточения, в том числе конфискацию полученных взяток, но суд оставил приговор без изменения.
До этого, в 2015 году, Ленинский районный суд Перми признал Мосягина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Дворца спорта «Красава» в деревне Кондратово. Вместо комплекта электронных табло в дворец спорта поставили бывший в употреблении видеоэкран со сгоревшими светодиодами, не предусмотренные проектом, в том числе самодельные и изготовленные 12 лет назад устройства. Оказалось, что еще в 2011 году знакомый Мосягина — бизнесмен Андрей Мехоношин получил деньги из бюджета за не поставленный комплект видеотехники. А в 2015 году решили «замести следы» — «предъявить» б/у технику. Суд вынес решение взыскать солидарно с Мосягина и Мехоношина 7,5 млн рублей ущерба в пользу краевого бюджета. Также Мосягин был оштрафован на 60 тыс. рублей, и по амнистии освобожден от наказания.
В декабре 2016 года года управление капитального строительства Пермского района объявило конкурс на реконструкцию детского сада в деревне Горшки Заболотского сельского поселения. Начальная (максимальная) цена контракта — 23 млн рублей. Победителем стало ООО «Основа плюс», учредитель и руководитель Сергей Соболев, окончательная цена контракта — 18,7 млн рублей. Окончание работ по реконструкции было намечено на лето 2017 года, здание было укреплено каркасом. Садик открыл двери только в декабре 2018 года, и почти сразу же закрылся. Как говорят родители, садик «затопило г…ном».
Алексей Норицин курирует социальный блок в районе, по его словам, он не может комментировать строительство объектов, так как этим занимаются другие управления и ведомства. Он не отрицает, что в Кондратово, например, проблема переполненности детских садов и школы стоит очень остро.
Зависшие объекты
В Кондратовском сельском поселении живут более 14 тыс. человек. Детский сад — один, МАДОУ «Кондратовский детский сад «Ладошки», он переполнен. По проекту рассчитан на 450 мест. Фактически его посещают более 550 детей. По данным общественной организации «Ветер перемен», в Кондратово почти 1000 детей состоит на учете для зачисления в муниципальный детский сад, около 700 детей в возрасте от 3 до 5 лет получили отказы в предоставлении дошкольного образования, около 100 детей направлены в нарушение требований территориальной доступности в дошкольные учреждения села Гамово.
Расстояние между Кондратово и Гамово — 17 км. Время в пути в одну сторону с учетом пересадки составляет 1 час 30 минут на общественном транспорте. Прямого транспортного сообщения, регулярного рейсового маршрута Кондратово-Гамово нет. Автобусы в час пик утром и вечером переполнены, люди берут их штурмом, на остановках приходится стоять более 30 минут. Подвоза нет.
Родители пошли в суд. Суд определил (не Пермский районный, а Пермский краевой, в апелляции), что ситуация «требованиям доступности и безопасной досягаемости образования не отвечает». Район закупил было автобус, но водителя автобуса оштрафовали, так как он вез 57 детей, а рассчитано транспортное средство только на 18 пассажиров. В итоге отменили единственный автобус вместо того, чтобы выделить дополнительные и оборудовать их детскими удерживающими устройствами. Автобус администрация района перевела в служебный, стала использовать его в своих целях. «Закреплять за деревней Кондратово детские сады в другом сельском поселении за 17 км район может, а обеспечивать прямое транспортное сообщение нет? » — написали родители в своем обращении к президенту страны Владимиру Путину.
Сроки строительства детсада «Акварельки» в Кондратово сорваны. У родителей есть ответ министра образования Пермского края Раисы Кассиной о том, что срок сдачи в эксплуатацию детского сада «Акварельки» — 4 квартал 2016 года. Строит сад ООО «Парма». По данным «Контур. Фокус», на конец 2017 года баланс компании — 70,6 млн рублей (рост по сравнению с 2016 годом 300%), выручка — 14,7 млн (рост 313%), чистый убыток — 2,7 млн рублей. Учредитель компании — Егор Раков, директор — Вадим Меледин. По словам строителей, к весне 2019 года объект сдадут, воникли проблемы с газовиками. Компания строит сад на свои деньги, как только объект будет принят, администрация района выкупит его.
По словам председателя Совета депутатов Кондратово Андрея Костарева, строительство детского сада было осложнено неправильным выбором земельного участка. «Здесь можно было сделать нормальный стадион, нормальную зону отдыха, — говорит глава поселения, — но нас не послушали, районные власти решили здесь строить детский сад». Почему поселение было против этого участка? Части земельного участка находятся в охранной зоне ЛЭП 10 кВ и в охранной зоне ЛЭП 6 кВ, части земельного участка находятся в охранной зоне канализационного коллектора; в охранной зоне теплотрассы; в охранной зоне газопровода высокого давления I категории Д 430 мм ТЭЦ9-ТС Красава, в охранной зоне газопровода высокого и низкого давления. В поселении уверены, что строить детсад здесь было неэффективно и опасно. Но участок районная администрация отдала в аренду на два года ООО «Парма», цена аренды — 1,7 млн рублей в год. По данным администрации Кондратово, арендная плата в бюджет района поступила неполностью.
Кроме того, родители говорят, что детский сад «Акварельки», рассчитанный на 350 мест, не решит проблему нехватки дошкольных учреждений в деревне Кондратово. «Администрация Кондратово и Совет депутатов поселения не раз отправляли письма в администрацию района о бюджетировании строительства детского сада и школы, но каждый раз получали отписки. Местная администрация в этом вопросе бессильна, так как полномочия у администрации Пермского района», — сообщает инициативная группа поселения в своем письме Владимиру Путину.
И иницативные родители, и власти поселения говорят, что в поселении, где идет активное жилищное строительство, строится ЖК «Медовый», нужен еще один детский сад. И застройщик, «Стройпанелькомплект» готов его возвести, на 250–270 мест. По данным застройщика АО «СтройПанелькомплект» расположение детского сада в м/р «Новый» д. Кондратово, на территории которого возводится ЖК «Медовый» запланировано действующим Проектом планировки данной территории. На земельный участок получен градостроительный план. Застройщиком разработана проектная документация и получено положительное заключение экспертизы на проект. Застройщик готов передать проектную документацию администрации района для реализации проекта.
В апреле 2018 года администрация района ответила родителям, что вопрос строительства детского сада в микрорайоне «Медовый» будет рассмотрен после завершения строительства детского сада «Акварельки». «Где гарантии, что детский сад «Акварельки», который начали строить в 2015 году построится? И почему постройка детского сада в микрорайоне «Медовый» должна ставиться в зависимость от постройки детского сада «Акварельки»? » — спрашивают родители.
В школе Кондратово восемь первых классов. Дети учатся в три смены. Меж тем, родители отмечают, в Кондратово здание бывшего детского сада «Тополек» занимает управление образования. Здание было передано в собственность района как объект образования — детский сад. Однако до настоящего времени оно не восстановлено и эксплуатируется не по назначению. В районе объясняют, что у здания не осталось земли для размещения групповых площадок. Родители требуют передать здание бывшего детского сада «Тополек» под школу, под начальные классы, тем более, что на территории школы не надо размещать групповые площадки.
В Юго-Камском поселении серьезные проблемы с водоснабжением. «Нам нужна новая система водоснабжения. Мы, наверное, единственный в регионе поселок, где остается открытая система водоснабжения, воду берем из пруда», — поясняет депутат совета депутатов Юго-Камского поселения Андрей Полыгалов. Проблемы с водой в поселении начались несколько лет назад после несанкционированной врезки в нефтепровод — содержимое трубы попало в пруды, в землю. «Солярка бежала из-под крана», — вспоминает Полыгалов. Необходимые мероприятия по очистке, рекультивации были проведены, но вода из пруда перестала быть пригодной для целей водоснабжения. Стало понятно, что поселку нужны новые подземные источники водоснабжения.
Поселение изыскало средства на софинансирование проектирования и строительства закрытой системы водоснабжения. Полномочия по строительству объекта «Водоснабжение поселка Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами» передали в Пермский район, вместе с финансированием — 7,3 млн рублей. Исполнителем стало МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района».
В 2013 году администрация Пермского района заключила контракт за 3,980 млн рублей с ООО «Норд Вест Сервис» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Водоснабжение поселка Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами» I этап. Учредитель компании Александр Горинов, сейчас компания находится в стадии ликвидации.
В 2015 году за 2,1 млн рублей район заключил с «Пермским эксплуатационно-строительным предприятием"контракт на обустройство скважин Фотинского месторождения Юго-Камского сельского поселения. Компания (гендиректор Владимир Галан) контракт выполнила. А после выполнения контракта по обустройству скважин, в 2016 году, была пройдена госэкпертиза проекта (это 500 тыс. рублей). Заключение государственной экспертизы на проект было вынесено отрицательное!
В 2017 году администрация района объявила закупку и заключила контракт на доработку проекта водоснабжения с ООО «Институт Комплексных Систем «Защита Жизни» за 1,3 млн рублей. Но, по данным контрольно-счетной палаты Пермского района, это было неэффективной тратой бюджетных средств, так как согласно выводам экспертизы доработка проектной документации была невозможна.
В результате — «мероприятие «Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами», запланированное муниципальной программой в период 2014–2015 годов, не было осуществлено, конечные результаты не достигнуты», — цитата из отчета контрольно-счетной палаты Пермского района. Неэффективно и неправомерно потрачены 5,6 млн рублей.
Пермский район должен был вернуть эти средства поселению. Но не вернул. В Юго-Камском районе из 40 млн рублей доходов бюджета только половина — собственные средства. И средства, которые дотационная территория выкроила для решения главной своей проблемы — водоснабжения, Пермский район умудрился потратить в никуда.
И еще один вывод из отчета КСП: «МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района» не на должном уровне осуществляет контроль по исполнению муниципальных контрактов в части условий контракта по срокам оплаты и выполнения работ. Существуют риски в виде негативных последствий — оплаты из бюджета неустойки (штрафных санкций) подрядной организации».
Деньги потрачены, результата нет, а проблема осталась. По словам Андрея Полыгалова, в 2018 году администрация поселения предложила изыскать 13 млн рублей на эти же цели, проектирование и строительство новой системы водоснабжения. «Во-первых, у поселения нет таких денег. Во-вторых, а как быть с теми средствами, которые мы отдали району и не получили ничего взамен? » — говорит Полыгалов.
На фоне напряженной ситуации с переполненностью садика и школы в Кондратово жителей Пермского района удивляет выбор мест для строительства социальных объектов. Также представители местных органов самоуправления считают, что район неэффективно расходует бюджетные средства (например, в Юго-Камском ремонтируют в который раз дом культуры, а надо бы все усилия направить на строительство системы водоснабжения).
Заместитель главы администрации района по социальному развитию Алексей Норицин сообщил, что с 2012 по 2017 годы в Пермском муниципальном районе построено и восстановлено 11 детских садов на 1902 места, две школы на 1625 мест. «К сожалению, логику распределения бюджетных средств на строительство дошкольных и школьных учреждений понять сложно», — говорит юрист общественной организации «Ветер перемен» Валентина Кайгородова.
Количество мест в школах и детских садах по отношению к количеству населения
|Поселение
|Количество жителей (тыс. человек)
|Школ/мест
|Детских садов/мест
|Фроловское сельское поселение
|4,8
|2 / более 2 тыс.
|2 / более 800
|Гамовское сельское поселение
|6,3
|1 / более 600
|3 / более 1 тыс.
|Култаевское сельское поселение
|12
|2 / более 1,2 тыс.
|3 / более 1 тыс.
|Кондратовское сельское поселение
|14
|1 / более 1,3 тыс.
|1 / 550
Так, Фроловское сельское поселение (удаленность от Кондратово более 30 км) с населением 4,8 тыс. человек имеет две школы, одна на 830 мест, вторая на 1,2 тыс. мест (сдана в 4 квартале 2017 года), имеет два детских сада на более чем 800 мест. Гамовское сельское поселение с численностью населения 6,3 тыс. человек имеет школу из двух корпусов более чем на 600 мест и три корпуса детского сада в общей сложности более, чем на тысячу мест. А в Кондратовском поселении более 14 тыс. человек, один детский сад, рассчитанный на 350 мест, посещают его 550 детей, одна школа, рассчитанная на 830 мест, посещают ее более 1,3 тыс. учеников в три смены. Строительства новой школы не предвидится.
В чем логика выбора мест для строительства садов и школ? По словам местных жителей, Гамово — это избирательный округ Александра Кузнецова, потому здесь детсад и построили. Теперь предлагают жителям Кондратово и других поселений места в этом саду, но прямого сообщения между населенными пунктами нет. Как возить детей?
По словам заместителя главы администрации района по социальному развитию Алексея Норицина, детский сад в Гамово не пустует, точные цифры он назвать затруднился. Properm.ru направил официальный запрос об этих данных. Самая большая школа в Пермском крае — та самая школа «Навигатор» во Фролах, которую построил «Трест №14», действительно, еще не заполнена даже до проектной мощности (1225 детей), но Алексей Норицин уверен, что учеников будет порядка 2 тыс. в связи с активным жилищным строительством на территории и соседством «деревни многодетных» — деревни Большая Мось, где многодетные семьи Перми получили земельные участки.
Жители поселка Ферма очень переживают по поводу появления школы во Фролах. Сейчас на Ферме учится более 600 человек, с 1 по 11 класс. Часть здания, в которой располагается спортзал, признана аварийной и закрыта уже несколько лет. Родители уверены, что школу закроют, а детей отправят учиться во Фролы («Иначе откуда им взять еще тысячу учеников? »). Расстояние Ферма — Фролы по трассе составляет 5 км. Как район организует подвоз более 600 учеников, родители не представляют, да и не хотят, об этом они уже сообщали в многочисленных обращениях во все инстанции, включая администрацию президента, одной из мам удалось выйти с этим вопросом на прямую линию с Владимиром Путиным. Поручения обеспечить местами в детских садах и школах жителей Кондратово есть уже отовсюду: из администрации президента, из прокуратуры, есть решения судов. Но пока ситуация не меняется.
фото Андрей Дербенев, Виктор Михалев