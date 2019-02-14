Урбанист Светлана Максимова — об отмене троллейбусов: «Это катастрофическая ошибка коллективного мозга»

Posted 14 февраля 2019, 11:05
Published 14 февраля 2019, 11:05
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Сегодня, 14 февраля, на градостроительном совете при главе города заведующая кафедрой «Архитектуры и урбанистики» пермского политехнического университета Светлана Максимова выступила против отмены троллейбусных маршрутов.
По мнению эксперта, эффективность автобусов можно оценить по скоплению транспорта в дневное время: «На линии у Драмтеатра в 12 дня стоят три маршрута автобуса и троллейбус. В 4 часа дня на Компросе такая же ситуация. Нужно к этому вопросу вернуться и обсудить».
В ответ на предложение Максимовой мэр Дмитрий Самойлов отметил, что сейчас город готовится к новой транспортной модели, которая должна исключить дублирующие маршруты. Однако он также отметил, что сейчас в приоритете — развитие трамвайной сети, а на время комплексного благоустройства Комсомольского проспекта, «когда будет организовано одностороннее движение, троллейбус уже не запустят». «Мы посвятим отдельную сессию этой проблеме на заседании градостроительного совета по вопросу транспорта», — уточнил Самойлов.
Демонтаж контактной сети начнется в 2019 году. По словам главы города, троллейбусы — убыточный вид транспорта, а пользуются ими только 4% пассажиров. Среди прочих аргументов: низкая маневренность, а также высокие расходы на содержание и ремонт инфраструктуры.