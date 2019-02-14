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Posted 14 февраля 2019, 11:05

Published 14 февраля 2019, 11:05

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

Урбанист Светлана Максимова — об отмене троллейбусов: «Это катастрофическая ошибка коллективного мозга»

Урбанист Светлана Максимова — об отмене троллейбусов: «Это катастрофическая ошибка коллективного мозга»

14 февраля 2019, 11:05
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Глава Перми пообещал обсудить транспортный вопрос на следующем совете, но пояснил, что «рогатых» точно уберут на время реконструкции Компроса.

Сегодня, 14 февраля, на градостроительном совете при главе города заведующая кафедрой «Архитектуры и урбанистики» пермского политехнического университета Светлана Максимова выступила против отмены троллейбусных маршрутов.

Светлана Максимова, профессор: — На мой взгляд — это (отмена троллейбусов) катастрофическая ошибка коллективного мозга принимать решение вопреки всему мировому опыту. Мы убираем экологически чистый вид транспорта, который ходит по выделенной полосе, и, как я пониманию, оставляем автобусы. Не проще ли убрать автобусы, посмотреть что получится? По крайней мере они мобильны — если опыт будет неудачным, мы сможем их вернуть. Давайте сделаем в тестовом режиме: какие-то маршруты перенесем, а потом примем решение о демонтаже такой огромной инфраструктуры. Я прошу вас прислушаться.

По мнению эксперта, эффективность автобусов можно оценить по скоплению транспорта в дневное время: «На линии у Драмтеатра в 12 дня стоят три маршрута автобуса и троллейбус. В 4 часа дня на Компросе такая же ситуация. Нужно к этому вопросу вернуться и обсудить».

В ответ на предложение Максимовой мэр Дмитрий Самойлов отметил, что сейчас город готовится к новой транспортной модели, которая должна исключить дублирующие маршруты. Однако он также отметил, что сейчас в приоритете — развитие трамвайной сети, а на время комплексного благоустройства Комсомольского проспекта, «когда будет организовано одностороннее движение, троллейбус уже не запустят». «Мы посвятим отдельную сессию этой проблеме на заседании градостроительного совета по вопросу транспорта», — уточнил Самойлов.

Демонтаж контактной сети начнется в 2019 году. По словам главы города, троллейбусы — убыточный вид транспорта, а пользуются ими только 4% пассажиров. Среди прочих аргументов: низкая маневренность, а также высокие расходы на содержание и ремонт инфраструктуры.

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