Урбанист Светлана Максимова — об отмене троллейбусов: «Это катастрофическая ошибка коллективного мозга»

В ответ на предложение Максимовой мэр Дмитрий Самойлов отметил, что сейчас город готовится к новой транспортной модели, которая должна исключить дублирующие маршруты. Однако он также отметил, что сейчас в приоритете — развитие трамвайной сети, а на время комплексного благоустройства Комсомольского проспекта, «когда будет организовано одностороннее движение, троллейбус уже не запустят». «Мы посвятим отдельную сессию этой проблеме на заседании градостроительного совета по вопросу транспорта», — уточнил Самойлов.