Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова стала победителем главного журналистского конкурса Пермского края

Posted 14 февраля 2019, 09:00
Published 14 февраля 2019, 09:00
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Татьяна Зырянова стала лучшим интернет-журналистом Пермского края 2018 года. Сегодня, 14 февраля, в Перми прошло награждение победителей главного журналистского конкурса Прикамья — «Гайдаровской премии».
В номинации «Интернет-журналист Пермского края 2018 года» лауреатом стала журналист Properm.ru Татьяна Зырянова. Дипломантом — Вероника Свизева (59.ru).
На суд жюри Татьяна Зырянова представила свой текст про то, что происходит со старейшим машиностроительным предприятием Урала — «Мотовилихинскими заводами», и три авторские колонки:
В этом году еще два журналиста Properm.ru были отмечены жюри журналистских конкурсов. Елена Лодыгина заняла третье место по Приволжскому федеральному округу в конкурсе «Вместе медиа. Онлайн» за текст «Пермский клуб покупателей. Как больные гепатитом С научились лечиться без помощи государства».
Текст Дениса Вихрова «Как «Комфортная среда» 2017 года привела нас на дачу спикера пермской гордумы» вошел в шорт-лист этого конкурса.
Также Елена Лодыгина заняла второе место в конкурсе «Служба для жизни» с проектом «Карта убитых дорог. Где врачи скорой помощи не могут доехать до пациентов».
В прошлом году Properm.ru (второй год подряд) стал победителем «Гайдаровского конкурса» в номинации «Специальный медиа-проект СМИ Пермского края».