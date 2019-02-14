Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова стала победителем главного журналистского конкурса Пермского края

В этом году еще два журналиста Properm.ru были отмечены жюри журналистских конкурсов. Елена Лодыгина заняла третье место по Приволжскому федеральному округу в конкурсе «Вместе медиа. Онлайн» за текст «Пермский клуб покупателей. Как больные гепатитом С научились лечиться без помощи государства».