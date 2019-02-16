На улицах Перми массово травят собак

Posted 16 февраля 2019, 08:45
Published 16 февраля 2019, 08:45
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
14 февраля в Индустриальном районе Перми прохожие обнаружили отравленную собаку. Животное спас молодой человек, который отвез дворнягу в ветеринарную клинику. Об этом сообщает портал «Вкурсе.ру».
В тот же день рядом с ТРК «Столица» пермяки нашли еще одну отравленную собаку. С начала декабря прошлого года было убито 16 животных. По мнению зоозащитников, от отравления не застрахован никто: ни бродячие, ни домашние собаки. В МВД по Пермскому краю сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.