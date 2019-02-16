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Posted 16 февраля 2019, 08:45

Published 16 февраля 2019, 08:45

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

На улицах Перми массово травят собак

На улицах Перми массово травят собак

16 февраля 2019, 08:45
Фото: Properm.ru.
С начала декабря прошлого года было убито 16 животных.

14 февраля в Индустриальном районе Перми прохожие обнаружили отравленную собаку. Животное спас молодой человек, который отвез дворнягу в ветеринарную клинику. Об этом сообщает портал «Вкурсе.ру».

В тот же день рядом с ТРК «Столица» пермяки нашли еще одну отравленную собаку. С начала декабря прошлого года было убито 16 животных. По мнению зоозащитников, от отравления не застрахован никто: ни бродячие, ни домашние собаки. В МВД по Пермскому краю сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

#Происшествия
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