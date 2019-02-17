«Охраны толком нет!» В Перми ищут свидетелей нападения на детей у входа в ТРК «Семья»

Posted 17 февраля 2019, 07:57
Published 17 февраля 2019, 07:57
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
В соцсетях появился анонимный пост о нападении на детей 10–11 лет у главного входа в ТРК «Семья». По словам очевидца, к школьникам подошли подростки и стали требовать «пояснить за шмот». Потом они начали ставить подножки и когда один из школьников упал, испинали его по лицу и выбили зуб. Происшествие случилось 7 февраля вечером.
«Во-первых, хочу поблагодарить молодого человека, который не побоялся подойти к толпе диких подростков, тем самым отпугнув обидчиков! Если бы не он, все закончилось бы ещё хуже. Во-вторых, ищу свидетелей! Видеозапись есть, но камеры видимо самые дешёвые, толком лиц не видно — качество плохое. В общем о безопасности никто не заботится в этом гипермаркете, ни камеры нормальные поставить не могут, ни охраны толком нет! Знаю наш случай не единственный за ту неделю», — написала подписчица.