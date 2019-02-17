Подростки избили школьника-инвалида за пост в соцсетях. Полицейские проводят проверку

Posted 17 февраля 2019, 06:36
Published 17 февраля 2019, 06:36
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
В Пермском крае школьники избили подростка-инвалида за сообщение в соцсетях. По информации РЕН ТВ, избиение произошло после того, как подросток написал в соцсетях: «Я крутой».
Драка случилась возле дома. Пока один из нападающих избивает инвалида, другие стоят и снимают происходящее на камеру.
«По информации, размещенной в СМИ, проводится проверка», — цитирует РЕН ТВ пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.