«Дедморозим» помогли неизлечимо больному Антону Воробьеву попасть на концерт «Сплин»

Posted 18 февраля 2019, 06:31
Published 18 февраля 2019, 06:31
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Благотворительный фонд «Дедморозим» помог неизлечимо больному Антону Воробьеву впервые побывать на рок-концерте. В минувшую пятницу 23-летней Антон смог послушать группу «Сплин».
У Антона Воробьёва — миодистрофия Дюшенна, заболевание, которое постепенно разрушает все мышцы в его организме. Два года назад болезнь добралась до его грудной клетки, и парень не смог самостоятельно дышать. Тогда он попал в палату реанимации — только там был аппарат искусственной вентиляции легких, который теперь дышит вместо Антона. Спустя полгода пермяки собрали деньги на аппарат ИВЛ и теперь Антон живет дома, слушает рок и встречает гостей.
«Дух захватывает даже без искусственной вентиляции лёгких. А Антоха сегодня — главный рокер планеты! Вряд ли прямо сейчас во всём мире есть ещё хоть один человек, который на рок-концерте, несмотря на то, что за него дышит аппарат», — прокомментировал координатор фонда Дмитрий Жебелев.
Помочь подопечным фонда может любой желающий. Достаточно перейти по ссылке ниже.