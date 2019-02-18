«Дедморозим» помогли неизлечимо больному Антону Воробьеву попасть на концерт «Сплин»

У Антона Воробьёва — миодистрофия Дюшенна, заболевание, которое постепенно разрушает все мышцы в его организме. Два года назад болезнь добралась до его грудной клетки, и парень не смог самостоятельно дышать. Тогда он попал в палату реанимации — только там был аппарат искусственной вентиляции легких, который теперь дышит вместо Антона. Спустя полгода пермяки собрали деньги на аппарат ИВЛ и теперь Антон живет дома, слушает рок и встречает гостей.