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Posted 18 февраля 2019, 03:59

Published 18 февраля 2019, 03:59

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Глава Перми наградил спасателей, вернувших оторвавшиеся дебаркадеры

18 февраля 2019, 03:59
Плавсредства с людьми оторвались от берега Камы в конце января.

В Перми глава города Дмитрий Самойлов наградил спасателей, принимавших участие в освобождении дебаркадеров.

Плавсредства с людьми оторвались от берега Камы в конце января. На одном дебаркадере находился рыбак, на другом — охранник. В связи с чем была разработана операция по освобождению дебаркадеров ото льда. Вариантов избавления корпусов ото льда и дальнейшей транспортировки было подготовлено несколько.

Для чего было привлечено множество специалистов. Буксир-толкач «Шлюзовой» максимально разломал вокруг примороженных объектов весь лед. Для этого ему пришлось не раз пройти рядом с дебаркадером и теплоходом, чтобы нарушить целостность поверхности льда. Затем, «караван» успешно прошел под мостом и был отбуксирован в безопасное место.

#Общество
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