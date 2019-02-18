Глава Перми наградил спасателей, вернувших оторвавшиеся дебаркадеры

Posted 18 февраля 2019, 03:59
Published 18 февраля 2019, 03:59
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В Перми глава города Дмитрий Самойлов наградил спасателей, принимавших участие в освобождении дебаркадеров.
Плавсредства с людьми оторвались от берега Камы в конце января. На одном дебаркадере находился рыбак, на другом — охранник. В связи с чем была разработана операция по освобождению дебаркадеров ото льда. Вариантов избавления корпусов ото льда и дальнейшей транспортировки было подготовлено несколько.
Для чего было привлечено множество специалистов. Буксир-толкач «Шлюзовой» максимально разломал вокруг примороженных объектов весь лед. Для этого ему пришлось не раз пройти рядом с дебаркадером и теплоходом, чтобы нарушить целостность поверхности льда. Затем, «караван» успешно прошел под мостом и был отбуксирован в безопасное место.