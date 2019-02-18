Глава Перми наградил спасателей, вернувших оторвавшиеся дебаркадеры

Для чего было привлечено множество специалистов. Буксир-толкач «Шлюзовой» максимально разломал вокруг примороженных объектов весь лед. Для этого ему пришлось не раз пройти рядом с дебаркадером и теплоходом, чтобы нарушить целостность поверхности льда. Затем, «караван» успешно прошел под мостом и был отбуксирован в безопасное место.