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Posted 18 февраля 2019, 09:15

Published 18 февраля 2019, 09:15

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

На Средней дамбе собираются построить 25-этажный дом

На Средней дамбе собираются построить 25-этажный дом

18 февраля 2019, 09:15
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Новостройки
Общая площадь жилых помещений составит 22,8 тыс. кв. м.

В Свердловском районе появится 25-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями. Соответствующее разрешение на строительство по ул. Фонтанная, 8а получило ООО «Новая высота» 18 января. Общая площадь здания составляет 28,6 тыс.кв.м, жилая — 22,8 тыс.кв.м. Дом рассчитан на 384 квартиры.

Сейчас по данным kartoteka.ru, по этому адресу зарегистрировано ООО «Новая высота» (генеральный директор Михаил Клюйков). Бизнесмен также является гендиректором ООО «СтройСервис», которое с 2016 года строит ЖК «Изумрудный» (Революции, 2а) на Средней дамбе. Здание по-прежнему не закончено, а в суде рассматривается дело, в котором компания Михаила Клюйкова привлечена в качестве третьего лица.

Первоначальный иск касался взыскания исполнителем с заказчика («СтройСервис») задолженности за выполненные работы. Клюйков не согласился с суммой иска, подал встречное заявление о том, что его не устраивает качество выполненных работ. Спор касается корректировки проектной документации жилого дома «Изумрудный».

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