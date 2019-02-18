На Средней дамбе собираются построить 25-этажный дом

Posted 18 февраля 2019, 09:15
Published 18 февраля 2019, 09:15
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
В Свердловском районе появится 25-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями. Соответствующее разрешение на строительство по ул. Фонтанная, 8а получило ООО «Новая высота» 18 января. Общая площадь здания составляет 28,6 тыс.кв.м, жилая — 22,8 тыс.кв.м. Дом рассчитан на 384 квартиры.
Сейчас по данным kartoteka.ru, по этому адресу зарегистрировано ООО «Новая высота» (генеральный директор Михаил Клюйков). Бизнесмен также является гендиректором ООО «СтройСервис», которое с 2016 года строит ЖК «Изумрудный» (Революции, 2а) на Средней дамбе. Здание по-прежнему не закончено, а в суде рассматривается дело, в котором компания Михаила Клюйкова привлечена в качестве третьего лица.
Первоначальный иск касался взыскания исполнителем с заказчика («СтройСервис») задолженности за выполненные работы. Клюйков не согласился с суммой иска, подал встречное заявление о том, что его не устраивает качество выполненных работ. Спор касается корректировки проектной документации жилого дома «Изумрудный».