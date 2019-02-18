На Средней дамбе собираются построить 25-этажный дом

Сейчас по данным kartoteka.ru, по этому адресу зарегистрировано ООО «Новая высота» (генеральный директор Михаил Клюйков). Бизнесмен также является гендиректором ООО «СтройСервис», которое с 2016 года строит ЖК «Изумрудный» (Революции, 2а) на Средней дамбе. Здание по-прежнему не закончено, а в суде рассматривается дело, в котором компания Михаила Клюйкова привлечена в качестве третьего лица.