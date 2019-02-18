Пермь претендует на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ 2020 года

Как рассказал президент лиги Сергей Кущенко, уже составлен шорт-лист городов, претендующих на следующий Матч звезд. В список вошли Казань, Краснодар, Пермь и снова Москва. Предполагается, что город, который примет Матч звезд в 2020 году, определится перед плей-офф Единой лиги ВТБ.