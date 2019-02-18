Пермь претендует на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ 2020 года

Posted 18 февраля 2019, 05:45
Published 18 февраля 2019, 05:45
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
В воскресенье, 17 февраля, в Москве состоялся третий Матч звезд Единой лиги ВТБ. Команда «Звезды России» проиграла «Звездам мира» со счетом 115:118
Как рассказал президент лиги Сергей Кущенко, уже составлен шорт-лист городов, претендующих на следующий Матч звезд. В список вошли Казань, Краснодар, Пермь и снова Москва. Предполагается, что город, который примет Матч звезд в 2020 году, определится перед плей-офф Единой лиги ВТБ.
Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в 2017 году в Сочи, второй - в 2018-м – принимал Санкт-Петербург.