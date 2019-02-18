Собственник «деревни крепостных» в Прикамье не платит налоги на прибыль и имущество. Как он это делает?

В рамках освещения проблем Пермского района невозможно было пройти мимо проблемы жителей Усть-Качки. Да, проблеме больше 20 лет, да, выросло уже целое поколение «крепостных» детей — «детей, которых еще до их рождения лишили права на приватизацию», — поясняет бывший глава поселения Василий Лузин. Отношение к незаконным решениям имеет руководство Пермского района и руководство профсоюзов, никто никакой ответственности не понес. Все суды о незаконных отказах в приватизации жители Усть-Качки проиграли за истечением сроков давности, а не потому, что включение их жилья в уставной капитал ЗАО «Курорт „Усть-Качка“ было законным.