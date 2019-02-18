Собственник «деревни крепостных» в Прикамье не платит налоги на прибыль и имущество. Как он это делает?

Posted 18 февраля 2019,, 07:27
Published 18 февраля 2019,, 07:27
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В рамках проекта «Регион» Properm.ru освещает социально-экономическую и политическую ситуацию в Пермском районе. Несменяемость власти породила ряд системных, годами нерешаемых проблем. Появление объектов капитального строительства сопровождается скандалами, уголовными делами. Власти района идут на перевод земель под ИЖС в «сельскохозяйственные» — лишь бы застройщики не заходили, не строили жильё. Есть проблемы с переходом поселений в централизованные бухгалтерии.
Без права на приватизацию
В рамках освещения проблем Пермского района невозможно было пройти мимо проблемы жителей Усть-Качки. Да, проблеме больше 20 лет, да, выросло уже целое поколение «крепостных» детей — «детей, которых еще до их рождения лишили права на приватизацию», — поясняет бывший глава поселения Василий Лузин. Отношение к незаконным решениям имеет руководство Пермского района и руководство профсоюзов, никто никакой ответственности не понес. Все суды о незаконных отказах в приватизации жители Усть-Качки проиграли за истечением сроков давности, а не потому, что включение их жилья в уставной капитал ЗАО «Курорт „Усть-Качка“ было законным.
Профсоюзы продали контрольный пакет акций ЗАО «Курорт Усть-Качка». Весь жилищный фонд курорта, более 1 тыс. квартир (общая площадь 51 тыс. кв.м) был внесен в уставной капитал вновь образованного ЗАО «Курорт Усть-Качка». И часть поселка превратилась в «деревню крепостных». Жилые дома были зарегистрированы как нежилые. Более 3,5 тыс. граждан, около 1,2 тыс. семей не могут приватизировать свое жилье, вынуждены платить за найм и даже за капитальный ремонт помещений, которыми не могут распорядиться.
«Суд, учитывая заявление ответчика об истечении срока исковой давности и фактические обстоятельства дела, отказывает в удовлетворении иска (пункт 2 статьи 199 ГК РФ)», — это единственная законодательная норма, которая не позволяет жителям добиться справедливости.
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Для справки: Имущественный комплекс курорта Усть-Качка создавался методом всесоюзной стройки. Первые дома были построены в 1949 году. В строительстве принимали участие пермские заводы имени Свердлова, Ленина, Кирова, Уралмаш, предприятия угольной промышленности, колхозы и совхозы. Сумма вклада предприятий в долевую собственность курорта составила 563 млн рублей или 82,8%. Доля Пермского Облсофпрофа — 29 млн рублей или 4,4%, доля администрации Пермской области — 25 млн рублей, или 3,7%.
После ряда сделок собственником домов стало ООО «Жилсервис Усть-Качка». Часть семей выкупили свои квартиры, в собственности ООО «Жилсервис „Усть-Качка“ сейчас остается 29 тыс. кв. м. Собственник имущества сдает в аренду жилье, но налоги на прибыль не платит, налог на имущество не платит, за капитальный ремонт собирает средства с жителей. У компании специальный налоговый режим — „упрощенка“.
Бенефициаром ООО «Жилсервис Усть-Качка» является Сергей Перминов (владелец 99%). Около 29 тыс. кв.м жилого фонда по сути принадлежит одному человеку. Уставный капитал ООО «Жилсервис „Усть-Качка“ — 91,9 млн рублей.
Арендная плата жителей составляет порядка 4 млн рублей в год (около 12 рублей за 1 кв.м в месяц). В эту арендную плату включены платежи за капитальный ремонт. В 2017 году «Жилсервис „Усть-Качка“ проиграл суд Фонду капитального ремонта Пермского края о задолженности в 2 млн рублей (скопившейся с 2015 года). „Понятно, что все затраты упали на нас“, — говорят жители.
По данным Спарк-Интерфакс, в 2016 году выручка компании составила 47,5 млн рублей, чистая прибыль — 32,7 млн рублей. В 2017 году выручка 11 млн рублей, убыток — 29 млн рублей, произведены какие-то крупные расходы средств, по словам жителей, это не было связано, например, с капремонтом домов.
«Ни разу капитального ремонта у нас не было: ни за счет фонда капремонта, ни за счет компании „Жилсервис „Усть-качка“. 12 лет они уже собирают деньги, 40 млн рублей уже собрали, а ремонта не было», — возмущаются жители «деревни крепостных».
По словам депутатов Совета депутатов Усть-Качки, территория под курортом и домами — это земля Пермского муниципального района. По данным «Ъ-Прикамье», участок в 60 га под курортом передан ЗАО «Курорт „Усть-Качка“ в аренду на 49 лет. О том, каков точный размер арендной платы, Properm.ru направил запрос в администрацию района. По информации администрации поселения, это порядка 2% от кадастровой стоимости в год. Кадастровая стоимость участка примерно 263 млн рублей.
В 2015 году ЗАО «Курорт „Усть-Качка“ пыталось через суд обязать администрацию района заключить договор о купле-продаже земельного участка под корпусами курорта (60 га), но суд отказал на том основании, что земля находится в границах второго пояса санитарной охраны курорта „Усть-Качка“. По этой же причине администрация Пермского района отказывала в приватизации земельных участков и жителям села, владельцам частных домостроений. В 2019 году ситуация изменилась, люди получили первые свидетельства о праве собственности на землю.
По данным министерства экономического развития РФ, земельные участки, расположенные во второй и третьей зонах санитарной охраны курортов могут быть предоставлены в частную собственность. С повторным заявлением о заключении договора купли-продажи земельного участка под корпусами курорта ЗАО «Курорт „Усть-Качка“ в администрации района пока не обращалось.
Земельные участки под жилыми домами, которыми владеет ООО «Жилсервис „Усть-Качка“, не приносят дохода бюджету района или поселения: земля принадлежит району. Если бы компания арендовала участки, платила бы аренду в бюджет района, если бы оформила в собственность, платила бы земельный налог в бюджет поселения. „Мало того, что на нас, жителях Усть-Качки, компания зарабатывает непонятно, на каком основании, так она еще и ничего не дает взамен“, — поясняет депутат Совета депутатов поселения Наталья Зеленина.
По словам Натальи Зелениной, если бы жители села были собственниками квартир, то платили бы налог на имущество в бюджет поселения. Это была бы существенная для Усть-Качки сумма: более 1 млн рублей в год.
Депутат Совета депутатов Усть-Качки Сергей Епишин: «Получается, „Жилсервис“, собственник 600 квартир, не платит ни налог на имущество, ни налог на прибыль. Просто владеет домами и получает прибыль. Клондайк же». «Дома 70–80-х годов постройки, — добавляет Наталья Зеленина, — все уже рушится, стены выкрашиваются, холодно, через некоторое время это будет аварийное жилье».