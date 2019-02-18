В Прикамье 21-летнего парня осудили за секс с несовершеннолетней

Posted 18 февраля 2019, 11:52
Published 18 февраля 2019, 11:52
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
В Осинском районе осудили 21-летнего парня за секс с девушкой не достигшей восемнадцатилетнего возраста, сообщает СУ СК по Пермскому краю. В половую связь молодой человек вступал без насилия, но вопреки закону.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 380 часов обязательных работ в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями сроком.