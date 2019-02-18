В Перми перед судом предстанут два спортсмена обвиняемые в убийстве

Установлено, что 27 мая 2009 года вооруженные преступники ворвались в жилище к семейной паре. Применяя оружие нападавшие жестоко расправились с супругами и похитили из квартиры 1 млн рублей, а также забрали с собой электронные носители, хранящие информацию о знакомстве потерпевшего с одним из них. Скрывшись с места преступления и заперев двери на замок, соучастники оставили в квартире 6-месячного сына потерпевших. Ребенка спасла пришедшая в квартиру родственница.