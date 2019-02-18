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Posted 18 февраля 2019, 12:58

Published 18 февраля 2019, 12:58

Modified 2 марта 2023, 14:42

Updated 2 марта 2023, 14:42

В Перми перед судом предстанут два спортсмена обвиняемые в убийстве

В Перми перед судом предстанут два спортсмена обвиняемые в убийстве

18 февраля 2019, 12:58
Фото: Properm.ru.
Преступление произошло в 2009 году.

В Перми перед судом предстанут мастер спорта по рукопашному бою и призер соревнований по армреслингу. Как сообщает пресс-служба краевого следственного комитета РФ, мужчин обвиняют в убийстве знакомого предпринимателя и его жены в мае 2009 года.

Установлено, что 27 мая 2009 года вооруженные преступники ворвались в жилище к семейной паре. Применяя оружие нападавшие жестоко расправились с супругами и похитили из квартиры 1 млн рублей, а также забрали с собой электронные носители, хранящие информацию о знакомстве потерпевшего с одним из них. Скрывшись с места преступления и заперев двери на замок, соучастники оставили в квартире 6-месячного сына потерпевших. Ребенка спасла пришедшая в квартиру родственница.

В течении 10 лет преступления оставались нераскрытыми. Однако, следователи краевого СУ СК РФ и оперативников УУР ГУ МВД России по Пермскому краю установили личности и задержали преступников. Кроме того, следствию удалось установить причастность 44-летнего обвиняемого в серии преступлений, связанных с продажей наркотиков в особо крупном размере, совершенных в Перми в 2011 году.

Сейчас, следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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