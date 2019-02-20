Почему вода в Егошихе окрасилась в зеленый цвет? Отвечают тепловики

В начале февраля энергетики добавили «Уранин-А» в систему теплоснабжения Свердловского района Перми, чтобы по стокам характерного цвета определить незаконные врезки потребителей на улице Старцева. При этом никакого ущерба экологии не наносится. Такая технология используется ежегодно в Чикаго, где местная река окрашивается флуоресцеином в зеленый цвет в честь празднования дня святого Патрика, когда все жители надевают одежду зелёного цвета.