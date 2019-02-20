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Posted 20 февраля 2019, 05:49

Published 20 февраля 2019, 05:49

Modified 2 марта 2023, 14:41

Updated 2 марта 2023, 14:41

Почему вода в Егошихе окрасилась в зеленый цвет? Отвечают тепловики

20 февраля 2019, 05:49
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FAQ
Специализированный краситель предназначен для выявления недобросовестных потребителей для последующего отключения.

Недавно в социальных сетях появилась фотография позеленевшей воды в реке Егошихе. Пользователи запаниковали, посчитав, что воду сбросили ядовитые отходы. Ответственность на себя взяли в пермском филиале «Т Плюс», где сообщили, что идет проверка теплосетей, а красители совершенно безвердны.

«В сетевую воду добавляется специальное вещество — «Уранин-А» (флуоресцеин). Он соответствует всем санитарным нормам и рекомендован к применению санитарными правилами. Его главное свойство — окрашивание сетевой воды в ярко-зелёный цвет, чтобы незаконные сливы из самовольных врезок стали заметны», — пояснили энергетики.

Особенно актуально применение «Уранин-А» в отопительном сезоне, когда можно акцентированно обнаружить места незаконных врезок, и выявить недобросовестных потребителей для последующего отключения. Дополнительно с помощью окрашенной воды можно выявить неполадки на теплосетях и провести необходимую профилактику. Все эти меры направлены на повышение надежности теплоснабжения жителей.

В начале февраля энергетики добавили «Уранин-А» в систему теплоснабжения Свердловского района Перми, чтобы по стокам характерного цвета определить незаконные врезки потребителей на улице Старцева. При этом никакого ущерба экологии не наносится. Такая технология используется ежегодно в Чикаго, где местная река окрашивается флуоресцеином в зеленый цвет в честь празднования дня святого Патрика, когда все жители надевают одежду зелёного цвета.

В случае обнаружения «зеленой воды» пермякам нужно сохранять спокойствие и сообщить об этом в центральную диспетчерскую ООО «ПСК» по телефону 281–72–99.

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